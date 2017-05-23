Защита Младича подала апелляцию в МТБЮ на отказ во временном освобождении

ГААГА, 23 мая. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Защита Ратко Младича подала апелляцию на решение судей Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) отказать бывшему командиру армии боснийских сербов во временном освобождении. Об этом сообщил ТАСС адвокат Драган Иветич, представляющий интересы Младича в инстанции.

По его словам, "апелляция основывается на ряде моментов". В частности, отметил Иветич, судебная палата "неправильно поняла дипломатические гарантии РФ по возвращению Младича в Гаагу" и заявила, что не уверена во возвращении обвиняемого, "проигнорировав тот факт, что на протяжении всего периода прохождения лечения он будет находиться под контролем российских властей (а во время перемещения - под контролем ООН и голландских властей)". В своем решении судьи также "не проанализировали, почему Младичу не предоставляется необходимое лечение", не учли тяжелое состояние здоровья обвиняемого, выразив опасения, что он может попытаться скрыться от следствия. "Более того, во временном освобождении было отказано, даже несмотря на то, что другим обвиняемым в похожих ситуациях было разрешено в получении медицинской помощи при наличии даже менее серьезных проблем со здоровьем", - добавил адвокат.

"Все, что мы просим у МТБЮ, так это позволить Младичу пройти необходимое медицинское лечение в соответствии с международными стандартами, - подчеркнул Иветич. - Суд не имеет права оставлять его умирать в качестве наказания. Это будет огромная трагедия для его семьи и бросит тень на наследие МТБЮ".

Младич обвиняется в геноциде, нарушении законов и обычаев войны и преступлениях против человечности, предположительно совершенных в 1992-1995 годах в Боснии и Герцеговине. Он скрывался от международного правосудия почти 16 лет, пока не был арестован в Сербии в мае 2011 года и экстрадирован в Гаагу. Его дело является последним на рассмотрении в МТБЮ. Ожидается, что вердикт в отношении бывшего командующего армией боснийских сербов будет вынесен в ноябре 2017 года, при этом у обвиняемого сохранится возможность для апелляции.