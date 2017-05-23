В Закарпатье украинские националисты снесли стелы с указателями на венгерском языке

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КИЕВ, 23 мая. /ТАСС/. Украинские радикалы снесли стелы с указателями, установленные венгерской общиной в двух районах Закарпатской области. Видео погрома распространила запрещенная в РФ украинская националистическая партия "Братство".
В самой партии пояснили, что таким образом "местные патриоты борются с венгерским сепартизмом".
Закарпатские СМИ 18 мая сообщили, что венгерская община в Виноградовском и Береговском районе Закарпатской области установила стелы с указателями на венгерском языке. На стелах буквами в цвет флага Венгрии написано: "Виноградовский район. Венгры приветствуют вас" и "Береговский район. Край венгерского языка". Установку стел инициировали лидеры венгерской общины Закарпатья и объявили, что они являются символом борьбы венгров за свою национальную автономию.
Венгерское население Закарпатья насчитывает порядка 150 тысяч человек, проживающих вдоль границы с Венгрией. Диаспора не скрывает своей стратегической цели - воссоединения с Венгрией.
В прошлом году решение о венгерской автономии было принято на трех форумах национальных меньшинств, которые прошли в Закарпатье. Представитель Демократического союза венгров Украины Чоба Балог тогда заявил, что венгры Закарпатья намерены добиваться создания территориальной автономии на Украине через подписание договора с правительством страны. В декабре прошлого года Венгерская община направила на подпись президенту Украины Петру Порошенко договор о разграничении полномочий, который предоставит Закарпатской области статус автономии.
Власти Киева расценивают такие инициативы как проявление сепаратизма, а сам президент заявил, что не допустит федерализации Украины.