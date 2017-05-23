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Эксперты считают, что квотирование украинского телеэфира может иметь негативный эффект

Международная панорама
23 мая, 15:53 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 23, мая. /ТАСС

По словам украинских экспертов, закон, принятый Верховной радой, является популистским и может привести к изоляции страны

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КИЕВ, 23 мая. /ТАСС/. Закон о 75-процентной языковой квоте для украинского телерадиоэфира, принятый Верховной радой, является популистским, он может привести к изоляции страны и будет иметь обратный эффект в обществе. Такие мнения во вторник выразили украинские эксперты, комментируя новую инициативу парламента.

"Украинское" в современном демократическом понимании - это все, что создается гражданами Украины на Украине - хотя бы на английском, польском, немецком, русском, венгерском, крымско-татарском, румынском... языках. Попытки привязать все "украинское" только к этническому - это просто маркер популизма и нецивилизованности, который обрекает нашу страну и народ на изоляцию", - заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

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По мнению эксперта, решение Рады о квотах на украинский язык не соответствует общемировому тренду. Бортник напомнил, что "на современной политической карте мира 86 государств (из 193-х) или 45% придерживаются полилингвистического принципа в языковой политике, определяя официальный статус для нескольких языков". Из них, как указал политолог, подавляющее большинство - 77% - закрепили для нескольких языков общегосударственный официальный статус, остальные сочетают в языковой политике государственное и региональное многоязычие.

В свою очередь украинский политолог Николай Спиридонов считает, что принятый во вторник парламентом закон является искусственной поддержкой государственного языка. "Украинский язык очень красивый и мелодичный и не нуждается в искусственной поддержке; искусственная поддержка государственного языка скорее отталкивает людей", - утверждает он. Спиридонов отмечает, что частные телеканалы должны иметь право вести вещание на любом удобном языке, так как "главная задача любого коммерческого телеканала - привлечь зрителей". Кроме того, по мнению Спиридонова, языковой вопрос "не консолидирует общество, а скорее наоборот, - разделяет", а также "является предвестником выборов".

Во вторник за принятие закона о 75-процентной языковой квоте для украинских телеканалов проголосовали 269 депутатов Верховной рады при 226 минимально необходимых. В тексте закона указывается, что "телерадиокомпании вещают на государственном языке, на языке меньшинств, региональных языках или на языке международного общения", при этом "передачи и (или) фильмы на украинском языке должны составлять не менее 50% для региональных телерадиокомпаний и не менее 75% - для всеукраинских вещателей".

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