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Опрос: расходы финнов на путешествия продолжают расти

Международная панорама
23 мая, 17:03 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ /Корр. ТАСС, Нина Бурмистрова

Финны увеличивают расходы на путешествия, что может свидетельствовать об улучшении экономической ситуации в стране

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ХЕЛЬСИНКИ, 23 мая. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Несмотря на продолжающиеся дискуссии об экономическом кризисе в Финляндии и необходимости экономить, местные жители тратят все больше денег на путешествия. Об этом свидетельствуют данные опроса тысячи человек, проведенном сервисом по поиску авиабилетов и отелей Momondo.

За последние два года отпускной бюджет финнов значительно увеличился. В этом году каждый четвертый собирается потратить на отдых €1-2 тыс., тогда как еще недавно планируемые расходы не превышали €500-1000. Вместе с тем более дешевый отдых продолжает предпочитать молодежь в возрасте до 22 лет - они рассчитывают обойтись суммой не выше €500.

"Хотя финны по-прежнему тратят на путешествия меньше, чем граждане других стран Северной Европы - Швеции, Норвегии и Дании - их желание инвестировать в туризм заметно растет. Это говорит также и о том, что экономическая ситуация постепенно налаживается", - комментирует результаты опроса директор по маркетингу Momondo в Финляндии Миина Малкки.

В то же время обычные для жителей других стран региона расходы на отпуск - до €5 тыс. - пока может себе позволить лишь каждый пятый финн, и лишь 3% готовы потратить еще больше.

Согласно опросу, на путешествия респонденты тратят свой бюджет охотнее всего - так ответил каждый пятый. Еще одной популярной статьей расходов является покупка электроники (18%), а также приобретение еды, алкоголя и походы в бары, рестораны и кино.

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