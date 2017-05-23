Бывшая гражданская жена президента Боливии приговорена к 10 годам тюрьмы

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 мая. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Суд боливийского города Ла-Паса приговорил бывшую гражданскую жену президента Эво Моралеса Габриэлу Сапату к 10 годам заключения по обвинению в незаконном обогащении и других преступлениях. Об этом сообщило во вторник агентство ABI.

По его данным, Сапата, занимавшая одну из руководящих должностей в китайской компании CAMC, была признана виновной в злоупотреблении служебным положением, легализации незаконных доходов, участии в преступном сговоре и подделке документов. К четырем годам тюрьмы по данному делу была также приговорена бывшая глава управления по социальным вопросам Министерства при президенте Кристина Чоке.

Перед началом заседания суда, которое продолжалось около 18 часов, Сапата заявила журналистам, что считает требования прокуратуры, попросившей суд приговорить обвиняемую к 10 годам, "несправедливыми и негуманными". По словам фигурантки дела, находящейся под арестом с февраля 2016 года, ей не дали представить доказательства в свою защиту.

В начале февраля прошлого года журналист Карлос Вальверде обвинил главу государства в том, что он способствовал назначению своей бывшей гражданской жены на руководящую должность в CAMC, с которой правительство заключило несколько многомиллионных контрактов. В ответ на обвинения Моралес признал, что в 2005-2007 годах состоял в близких отношениях с Сапатой, и что у них родился сын, который вскоре погиб. По словам президента, у которого к этому моменту уже было двое внебрачных детей, после смерти ребенка они прекратили общение.

По мнению многих экспертов, скандал, разгоревшийся вокруг отношений Моралеса и Сапаты, повлиял на мнение граждан перед референдумом, состоявшимся 21 февраля прошлого года. Большинство боливийцев высказались против внесения в конституцию поправок, позволяющих президенту переизбираться два раза подряд. Это означает, что Моралес, пришедший к власти в 2006 году, не сможет принять участие в выборах главы государства в 2019 году.

Нынешний лидер Боливии был переизбран в 2009 и 2014 годах, несмотря на запрет баллотироваться на третий срок подряд. Конституционный суд признал законность переизбрания, сославшись на то, что в 2009 году в Боливии был принят новый основной закон, поэтому первый мандат в счет не идет.