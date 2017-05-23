МВД Белоруссии продолжает проверку в отношении главы Россельхознадзора

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МИНСК, 23 мая. /Корр. ТАСС Юрий Шамшур/. МВД Белоруссии до сих пор не завершило проверку в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. Об этом сообщил ТАСС начальник управления информации и общественных связей (УИОС) МВД республики Константин Шалькевич.
"В настоящее время проверка продолжается", - отметил официальный представитель ведомства.
В феврале этого года президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил МВД возбудить дело в отношении Данкверта за "нанесение ущерба государству". Речь идет об ограничениях, которые Россельхознадзор вводил в отношении ряда белорусских продовольственных предприятий в связи с неоднократно выявляемыми нарушениями. При этом Лукашенко не исключал, что Данкверт был лично заинтересован в введении ограничений в отношении белорусских товаров.
В середине марта начальник главного управления по борьбе с экономическими преступлениями (ГУБЭП) МВД Белоруссии Эдуард Никитин заявил, что "по Россельхознадзору проверка находится в активной фазе". "Проводится серьезная работа совместно с Комитетом государственного контроля и Минсельхозпродом. Необходимо установить, был ли нанесен ущерб, какой конкретно был ущерб, чьими действиями он был нанесен", - сказал Никитин.
После этого МВД планировало передать материалы в Следственный комитет для дачи правовой оценки. В начале мая специалисты Россельхознадзора провели очередную инспекцию попавших под ограничения белорусских предприятий, а также тех производителей, которые вызывали подозрения ведомства. Вопрос поставок сельхозпродукции был также основной темой встречи министра сельского хозяйства России Александра Ткачева с главой Минсельхозпрода Белоруссии Леонида Зайца, которая прошла 22 мая.