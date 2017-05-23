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CBS: подозреваемого в теракте в Манчестере звали Салман Абеди

Международная панорама
23 мая, 17:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

Как сообщает телекомпания со ссылкой на источники, предполагаемому террористу было 23 года

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© EPA/ANDY RAIN

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Террориста-смертника, совершившего в понедельник вечером теракт на концерте певицы Арианы Гранде в Манчестере, звали Салман Абеди. Об этом сообщила телекомпания CBS со ссылкой на свои источники.

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Предполагаемому террористу-смертнику было 23 года, до взрыва в Манчестере он был известен властям Великобритании как человек, который может представлять потенциальную опасность.

По данным CBS, у входа на стадион, где проходил концерт, шла проверка, однако террорист не пытался проникнуть в зал. Он взорвал себя у выхода из контролируемой зоны, когда зрители стали покидать шоу.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" произошел примерно в 22:35 по местному времени (00:35 мск вторника), сразу после завершения выступления Гранде. Произошедшее квалифицировано как теракт. По последним данным, жертвами взрыва стали 22 человека, еще 59 ранены.

ТАСС/Ruptly

 

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