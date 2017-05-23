CBS: подозреваемого в теракте в Манчестере звали Салман Абеди

Смирнов: НОАК готова тестировать спортсменов, впервые пришедших в сборную РоссииСпорт 23 мая, 18:11
Смирнов: реализацию плана по борьбе с допингом должна контролировать независимая комиссияСпорт 23 мая, 18:06
Глава разведуправления Пентагона: США не считают Украину своим союзникомМеждународная панорама 23 мая, 17:57
Василий Титов: Минспорт и Минобрнауки должны разработать единый стандарт спортшколСпорт 23 мая, 17:53
Сотрудники WADA приедут в Москву до 28 мая для оказания поддержки в восстановлении РУСАДАСпорт 23 мая, 17:51
Чернышенко: КХЛ примет непопулярные меры по отношению к клубам с госфинансированиемСпорт 23 мая, 17:49
Челябинский "Прогресс" получил кредит в размере 430 млн руб. при поддержке Корпорации МСПБанк историй успеха 23 мая, 17:47
Обыски в "Гоголь-центре" завершеныПроисшествия 23 мая, 17:46
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфономЭкономика и бизнес 23 мая, 17:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Террориста-смертника, совершившего в понедельник вечером теракт на концерте певицы Арианы Гранде в Манчестере, звали Салман Абеди. Об этом сообщила телекомпания CBS со ссылкой на свои источники.
Предполагаемому террористу-смертнику было 23 года, до взрыва в Манчестере он был известен властям Великобритании как человек, который может представлять потенциальную опасность.
По данным CBS, у входа на стадион, где проходил концерт, шла проверка, однако террорист не пытался проникнуть в зал. Он взорвал себя у выхода из контролируемой зоны, когда зрители стали покидать шоу.
Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" произошел примерно в 22:35 по местному времени (00:35 мск вторника), сразу после завершения выступления Гранде. Произошедшее квалифицировано как теракт. По последним данным, жертвами взрыва стали 22 человека, еще 59 ранены.