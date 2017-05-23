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У разведки США нет доказательств того, что РФ передавала талибам оружие

Международная панорама
23 мая, 17:36 UTC+3

При этом глава Разведывательного управления министерства обороны США Винсент Стюарт заявил, что Россия старается убедить талибов сражаться с силами ИГ

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Глава Разведывательного управления министерства обороны США Винсент Стюарт (справа)

Глава Разведывательного управления министерства обороны США Винсент Стюарт (справа)

© AP Photo/Jacquelyn Martin

ВАШИНГТОН, 23 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Разведка США не располагает доказательствами того, что Россия передавала боевикам движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане оружие или деньги.

Директор Разведывательного управления министерства обороны США (РУМО) Винсент Стюарт сообщил об этом на слушаниях в Сенате Конгресса по глобальным военным угрозам для безопасности и интересов Америки.

"Они (россияне) стараются убедить талибов сражаться с силами ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ)", - сказал военный разведчик. "Мы видим признаки того, что они предлагают определенную поддержку, - продолжал он. - Но я пока не видел реальных физических доказательств передачи оружия или денег. Они ведут этот диалог, потому что хотят участвовать в решении проблемы в Афганистане". 

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