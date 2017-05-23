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Совбез ООН почтил минутой молчания память жертв теракта в Манчестере

Международная панорама
23 мая, 17:40 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин

Члены Совета Безопасности осудили "зверскую террористическую атаку в Манчестере, жертвами которой стали невинные молодые люди"

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ООН, 23 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Совет Безопасности ООН провел минуту молчания в память жертв террористической атаки на стадионе в Манчестере. Открывая утреннее заседание, председательствующий в СБ уругвайский дипломат Эльбио Росселли выразил соболезнования семьям погибших, а также всему британскому народу.

По его словам, члены Совбеза осуждают "зверскую террористическую атаку в Манчестере, жертвами которой стали невинные молодые люди". "Члены Совета Безопасности выражают глубочайшие соболезнования семьям погибших, а также правительству и народу Соединенного Королевства", - сказал Росселли, предложив коллегам стоя почтить память жертв нападения.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" прогремел примерно в 22:35 по местному времени (00:35 мск вторника), сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала - в фойе. Произошедшее квалифицировано как теракт. По последним данным, жертвами взрыва стали 22 человека, еще 59 ранены.

Ранее с письменным заявление по случаю атаки выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он выразил надежду, что ответственные за теракт будут вскоре привлечены к правосудию. Солидарность с британским народом выразили постпреды ряда стран, в том числе Боливии, Израиля, США, Франции и Швеции.

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