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Глава разведуправления Пентагона: США не считают Украину своим союзником

Международная панорама
23 мая, 17:57 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

Генерал-лейтенант Винсент Стюарт назвал Украину сильным партнером, но опроверг утверждение о том, что Вашингтон находится в альянсе с Киевом

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Директор Разведывательного управления Министерства обороны США генерал-лейтенант Винсент Стюарт

Директор Разведывательного управления Министерства обороны США генерал-лейтенант Винсент Стюарт

© EPA/MICHAEL REYNOLDS

ВАШИНГТОН, 23 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Украина является партнером США, но не союзником. Об этом заявил во вторник директор Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США генерал-лейтенант Винсент Стюарт на слушаниях в комитете Сената Конгресса по вооруженным делам.

"Я не уверен, что они входят в категорию союзников. Я знаю, что они сильный партнер, но я не слышал о том, что мы в альянсе с Украиной", - сказал он.

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