Глава разведуправления Пентагона: США не считают Украину своим союзником

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ВАШИНГТОН, 23 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Украина является партнером США, но не союзником. Об этом заявил во вторник директор Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США генерал-лейтенант Винсент Стюарт на слушаниях в комитете Сената Конгресса по вооруженным делам.
"Я не уверен, что они входят в категорию союзников. Я знаю, что они сильный партнер, но я не слышал о том, что мы в альянсе с Украиной", - сказал он.