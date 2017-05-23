Глава разведуправления Пентагона: США не считают Украину своим союзником

ВАШИНГТОН, 23 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Украина является партнером США, но не союзником. Об этом заявил во вторник директор Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США генерал-лейтенант Винсент Стюарт на слушаниях в комитете Сената Конгресса по вооруженным делам.

"Я не уверен, что они входят в категорию союзников. Я знаю, что они сильный партнер, но я не слышал о том, что мы в альянсе с Украиной", - сказал он.