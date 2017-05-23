Среди пропавших после теракта в Манчестере есть граждане Польши

ВАРШАВА, 23 мая. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Несколько граждан Польши числятся в списках пропавших после взрыва в Манчестере. Об этом сообщил польский МИД на своей странице в Twitter.

"Представители консульства находятся в постоянном контакте с семьями пропавших граждан Польши", - указано в сообщении. Других деталей ведомство не приводит.

Konsulowie @PLinManchester są w stałym kontakcie z rodzinami obywateli RP zaginionych w #Manchester i otoczyli je opieką. — MSZ RP (@MSZ_RP) 23 May 2017

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" прогремел в понедельник примерно в 22:35 по местному времени (00:35 мск вторника) сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала - в фойе.

Происшедшее квалифицировано как теракт. По последним данным, жертвами взрыва в Манчестере стали 22 человека, еще 59 ранены.