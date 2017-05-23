Полиция проверяет версию причастности к теракту в Манчестере организованной группы

ЛОНДОН, 23 мая. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Полиция и спецслужбы проверяют версию о том, что за совершенным накануне терактом в Манчестере, жертвами которого стали 22 человека, стояла организованная группа. Об этом сообщила в Манчестере премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй.

"Правоохранительные органы работают над тем, чтобы выяснить, являлся ли нападавший частью более широкой группы, которая была вовлечена в этот ужасный инцидент", - заявила Мэй в интервью, показанном в эфире телеканала Sky News. "Мы не позволим террористам победить. Наши ценности восторжествуют", - заверила политик.

Ранее премьер-министр сообщила, что теракт на крытом стадионе "Манчестер-арена" совершил террорист-смертник. Предполагаемому террористу-смертнику Салману Абеди было 23 года, до взрыва в Манчестере он был известен властям Великобритании как человек, который может представлять потенциальную опасность. В Манчестере по нескольким адресам были проведены обыски. Арестованы три человека.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" прогремел примерно в 22:35 по местному времени (00:35 мск вторника), сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала - в фойе. Произошедшее квалифицировано как теракт.

По информации газеты Daily Mail, всего в результате теракта ранения получили 119 человек. Однако, по официальным данным, в местные больницы поступили 59 человек. Еще нескольким десяткам человек помощь была оказана на месте.