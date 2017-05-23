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Посол Франции: отношения с РФ остаются крепкими, несмотря на все трудности

Международная панорама
23 мая, 18:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

Жан-Морис Рипер отметил крепкие культурные связи двух стран

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Отношения между Россией и Францией остаются крепкими, в том числе благодаря крепкой взаимосвязанности культуры двух стран. Об этом заявил посол Франции в России Жан-Морис Рипер на пресс-конференции, посвященной предстоящей выставке французского художника Хаима Сутина, которая пройдет в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.

"Я хотел бы напомнить тем, кто постоянно брюзжит и недоволен уровнем франко-российских отношений, что наши отношения остаются всегда очень крепкими, несмотря на все трудности, потому что наши культуры взаимосвязаны, - сказал он. - И по-другому не может быть".

Посол также обратил внимание на культурную составляющую предстоящего визита во Францию президента РФ Владимира Путина. "Как вы знаете, господин Путин в следующий понедельник, 29 мая, посетит Францию, - отметил дипломат. - Вместе с президентом (Эммануэлем) Макроном, избранным президентом Франции, они откроют выставку в Версале, посвященную 300-летию визита Петра Первого во Францию. То есть эта выставка знаменует 300-летие дипломатических отношений между нашими странами".

Посол напомнил, что в скором времени срок его работы в Москве истекает. "Я уеду из Москвы абсолютно убежденным в том, что в культурном плане мы выполнили нашу задачу", - добавил Рипер.

Выставка работ французского художника Хаима Сутина пройдет в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в октябре 2017 г. - феврале 2018 г. На ней будут представлены около 50 работ художника, в том числе из собраний Музея Орсе - Оранжери, Государственного музея современного искусства Жоржа Помпиду, музей современного искусства Парижа и Лувра.

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