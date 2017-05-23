Экс-глава ЦРУ признался, что не имел доказательства возможного сговора между РФ и Трампом

ВАШИНГТОН, 23 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Экс-глава ЦРУ Джон Бреннан признался, что в бытность директором Центрального разведывательного управления США не обладал доказательствами "сговора между Россией и избирательной кампанией (президента США) Дональда Трампа". Об этом он рассказал на посвященных расследованию по РФ слушаниях в спецкомитете Палаты представителей Конгресса США по разведке.

"Я не занимался доказательствами, я занимался разведкой", - отметил Бреннан, отвечая на вопрос конгрессменов, обнаружил ли он доказательства предполагаемого сговора между Трампом и Россией. Он указал, что видел "развединформацию, заслуживающую расследования ФБР, которое бы разобралось в этом".

Однако экс-глава ЦРУ подчеркнул свою "обеспокоенность количеством контактов между русскими и американцами" и тем, как они повлияли на избирательный процесс в стране. Он не назвал имена людей, с кем контактировала российская сторона. "Русские очень внимательно следят за тем, что происходит сейчас в Вашингтоне, и они будут пытаться использовать сложившуюся ситуацию и далее, чтобы посеять вражду между обеими партиями", - полагает Бреннан.

При этом экс-глава ЦРУ, который покинул пост директора ЦРУ 20 января, выразил мнение, что Россия пыталась завербовать американцев с целью повлиять на ход прошедших в прошлом году президентских выборов в США.

"Меня тревожат нерешенные вопросы, смогли ли русские успешно завербовать американцев, участвующих в (президентской) кампании или нет", - утверждает Бреннан. По его версии, проводимое расследование ФБР по приписываемому России вмешательству в президентские выборы "вполне обосновано" и "должно изучить эти вопросы".

Бреннан также рассказал, что в бытность директором ЦРУ обсуждал с главой ФСБ Александром Бортниковым приписываемое РФ вмешательство в президентские выборы. "4 августа прошлого года я обсуждал с Бортниковым Сирию", - пояснил он, отметив, что консультировался с ним по вопросам терроризма. Во время разговора, по рекомендации Белого дома, Бреннан "поднял два вопроса - нарушение прав и преследование дипломатов США в Москве" и "опубликованные в СМИ сообщения о попытках России вмешаться в президентские выборы".

"Я сказал Бортникову, что, если Россия ведет такую кампанию, то это будет иметь негативные последствия. Я сказал, что американцы независимо от их политической принадлежности дорожат своей способностью избирать своих лидеров без внешнего вмешательства. Я сказал, что американские избиратели будут возмущены любой попыткой России вмешаться в выборы, - отметил экс-глава ЦРУ. - Наконец, я предупредил Бортникова о том, что если Россия проводит этот курс, то он уничтожит любые перспективы по улучшению отношений между Вашингтоном и Москвой, а также подорвет конструктивное взаимодействие даже по тем вопросам, которые представляют взаимный интерес".

По версии Бреннана, Россия "нагло вмешивалась в прошедшие в США президентские выборы". "Они предпринимали эти действия, несмотря на наши решительные протесты и предупреждения", - утверждал он.

В Москве на самом высоком уровне не раз отвергали заявления о том, что Россия пыталась вмешиваться в предвыборные процессы в США. Президент РФ Владимир Путин, выступая 27 октября 2016 года на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", причислил разговоры о российском влиянии на выборы президента США к числу "мифических, придуманных проблем" и назвал их истерией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 января 2017 года, комментируя выводы американских спецслужб о якобы имевших место попытках России вмешаться в предвыборную американскую кампанию, назвал их беспочвенными и любительскими.