Разведка США обещает разобраться, станет ли биткоин "валютой террористов"

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ВАШИНГТОН, 23 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Разведка США видит "некоторые признаки" того, что электронная валюта - биткоины - используется террористическими группировками и оргпреступностью. Директор национальной разведки США Дэниел Коутс сообщил об этом во вторник на слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил Конгресса США, посвященных глобальным угрозам для безопасности и интересов Америки.
Коутс совсем недавно заступил на свой пост. По его признанию, он "пока еще не разобрался", что такое биткоины и как они используются в расчетах, хотя и намеревался это сделать. Он сказал, что с удовольствием выполнит просьбу одного из сенаторов подготовить ответ на вопрос о том, "станет ли биткоин со временем валютой террористов и преступников".
"Как я понимаю, имеются некоторые признаки того, что она уже используется в этих целях", - сказал Коутс, имея в виду криптовалюту.