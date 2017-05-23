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В Бразилии по делу о коррупции арестованы два экс-губернатора и советник президента

Международная панорама
23 мая, 19:05 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева

Следствие считает, что все трое получали от строительных компаний взятки в обмен на заключение контракта на строительство стадиона "Манэ Гарринча" в Бразилиа

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Два экс-губернатора столичного Федерального округа, а также советник президента Бразилии Мишела Темера арестованы по делу о коррупции, связанному со строительством стадиона к чемпионату мира по футболу 2014 года. Об этом сообщили в федеральной полиции.

Арестованные Жозе Роберту Арруда и Агнелу Кейрос возглавляли регион в 2007-2010 и 2011-2014 годах соответственно. А Тадеу Филипелли занимал должность вице-губернатора Федерального округа. В настоящий момент он является советником главы государства.

По версии следствия, все трое получали от строительных компаний взятки в обмен на заключение контракта на строительство стадиона "Манэ Гарринча" в Бразилиа. Из-за этого стоимость работ возросла почти втрое. "В утвержденном проекте на строительство стадиона было заложено 690 млн реалов ($120 млн - прим. ТАСС), однако в конечном счете его возведение обошлось в 1,575 млрд реалов ($484 млн)", - говорится в заявлении полиции.

По мнению местных СМИ, очередной коррупционный скандал, затронувший человека из ближайшего окружения президента, может усугубить политический кризис, который разгорелся в стране на прошлой неделе. 17 мая бразильские предприниматели братья Жоэсли и Уэсли Батиста передали в Федеральный верховный суд Бразилии аудиозапись, на которой Темер якобы просит подкупить бывшего председателя нижней палаты парламента Эдуарду Кунью, инициатора процедуры импичмента экс-главы государства Дилмы Руссефф. По версии следствия, деньги предназначались для "покупки молчания" Куньи. В распоряжении полиции также имеется видеозапись, на которой Родригу Роша Лоурес, один из ближайших советников Темера, кладет крупную сумму денег в чемодан.

На фоне разгоревшегося скандала несколько оппозиционных политиков направили председателю нижней палаты парламента Родригу Майе запрос об импичменте президенту. Кроме того, в отношении Темера было начато расследование по таким статьям, как коррупция, попытка препятствовать правосудию и организация преступного сообщества. Таким образом, бразильский лидер сейчас официально является подозреваемым в коррупции. Темер отверг обвинения в попытке подкупа Куньи и обратился в суд с иском о прекращении расследования.

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