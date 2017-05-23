КИШИНЕВ, 23 мая. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Президент Молдавии Игорь Додон не подпишет закон, направленный против российских СМИ, который предлагает правящая Демократическая партия (ДПМ). Об этом он заявил в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Я выступаю категорически против обострения отношений с нашими российскими партнерами ради удержания у власти партии, потерявшей доверие населения и пытающейся угодить Западу. И буду блокировать принятие любого закона, направленного на то, чтобы посеять смуту в обществе", - сказал Додон. Он подчеркнул, что прикрываясь борьбой с пропагандой, демократы пытаются скрыть провалы проевропейской коалиции, правление которой ознаменовалось коррупционными скандалами и падением экономики.

"Это и возвращение в казну украденных миллиардов, наказание виновных в коррупции, необходимость экономического возрождения страны", - отметил Додон. По его словам, демократы "начали очередную серию спекуляций на тему пропаганды, пытаясь вызвать антироссийскую истерию в обществе в условиях приближающихся парламентских выборов".

Глава Молдавии обратил внимание на "крайне низкий рейтинг Демократической партии", которая, по его словам, "может удержаться у власти, только в том случае, если Запад закроет глаза на манипуляции во время выборов".

Свобода слова по-молдавски

Пресс-секретарь ДПМ Виталий Гамурарь заявил 23 мая, что в парламент будет представлен законопроект о запрете иностранной пропаганды в СМИ, который касается прежде всего российских телеканалов. "Создалось впечатление, что под предлогом пропаганды идет речь об ограничении ряда прав и деятельности некоторых телеканалов. Мы хотим, чтобы было ясно: это не касается определенных каналов. Речь идет о четко выраженной пропаганде, в основном - в российских СМИ", - отметил он.

Это уже не первая попытка ограничить вещание российских телеканалов в Молдавии. С началом кризиса на Украине Координационный совет по телевидению и радио (КСТР) республики запретил вещание канала "Россия 24". Попытки оппозиции оспорить это решение не дали результатов - суд оставил его в силе. Из Молдавии регулярно депортируют российских журналистов.

В июле прошлого года парламент страны утвердил в первом чтении ряд законопроектов, предусматривающих запрет на ретрансляцию новостей и аналитических программ из стран, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, в число которых входит Россия. В нем предлагалось заменить российские информационные и политико-аналитические передачи продукцией произведенной в странах-членах Евросоюза, США.

Тогда парламентская оппозиция, а также ряд общественных организаций расценили инициативу властей как "ограничение свободы слова и плюрализма мнений, противоречащее конституции". А власти Гагаузской автономии Молдавии и второго по величине города Бельцы заявили, что не будут выполнять это решение парламента и не намерены прекращать вещание российских телеканалов.

Неудачи проевропейского правления

Молдавией с 2009 года управляет коалиция проевропейских партий, лидеры которых пообещали добиться вступления страны в ЕС. Однако их правление ознаменовалось падением уровня жизни и серией коррупционных скандалов. Осенью 2015 года после известия о причастности властей к хищению из банков €1 млрд на улицы вышли десятки тысяч протестующих. Под их давлением пали два правительства, был арестован и осужден за коррупцию бывший премьер-министр Владимир Филат, который являлся лидером Либерал-демократической партии Молдовы, составлявшей ядро правящей проевропейской коалиции.

Новую коалицию сформировали их бывшие партнеры из Демократической партии при помощи депутатов-перебежчиков из оппозиции.

Однако последние опросы показали, что более 80% населения не доверяет властям, число сторонников курса на евроинтеграцию, хотя Молдавия и получила безвизовый въезд в ЕС, снизилось с 2010 года с 70% до 38%, а число тех, кто ратует за вступление в ЕврАзЭС, превысило 44%.

Эти настроения оказали влияние на прошедшие осенью прошлого года всенародные президентские выборы, победу на которых одержал Додон, который возглавлял выступающую за интеграцию в ЕврАзЭС оппозиционную Партию социалистов Республики Молдова. За социалистов, как показали те же опросы, готовы проголосовать более 52% избирателей, что позволило бы им получить правящее большинство в парламенте. Демократическая и Либеральная партии, которые сформировали правящее большинство в парламенте и правительство, согласно опросам, не смогут преодолеть избирательный барьер в 6%.