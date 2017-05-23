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Минюст США разрешил Роберту Мюллеру координировать расследование по России

Международная панорама
23 мая, 19:21 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Экс-директору ФБР предстоит осуществлять надзор за расследованием ФБР по поводу сообщений о "попытках российского правительства повлиять на президентские выборы 2016 года"

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ВАШИНГТОН, 23 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Эксперты по вопросам этики Министерства юстиции США разрешили бывшему директору ФБР Роберту Мюллеру координировать расследование так называемого российского вмешательства в прошедшие президентские выборы в статусе специального прокурора. Об этом сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на официального представителя ведомства Сару Флорес.

По ее словам, в Минюсте пришли к мнению о том, что "участие г-на Мюллера в разбирательстве по вопросам, которые были переданы в его ведение, допустимо".

Опасения на этот счет возникли в связи с тем, что вашингтонская фирма Wilmer Hale, где в последние годы работал Мюллер, представляла интересы некоторых членов семьи президента Дональда Трампа и лиц из его ближайшего окружения. В их число попали дочь Трампа Иванка и ее муж Джаред Кушнер, являющийся старшим советником Белого дома, а также бывший руководитель предвыборной кампании республиканца Пол Манафорт.

Мюллеру предстоит осуществлять надзор за расследованием, которое ранее начало ФБР по поводу сообщений о "попытках российского правительства повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов". Параллельно расследование на эту тему ведут спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США. Трамп и его ключевые советники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании.

В Москве на самом высоком уровне не раз отвергали заявления о том, что Россия пыталась вмешиваться в предвыборные процессы в США. Президент РФ Владимир Путин 27 октября 2016 года, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", причислил разговоры о российском влиянии на выборы президента США к числу "мифических, придуманных проблем" и назвал их "истерией". Министр иностранных дел России Сергей Лавров неоднократно заявлял об усталости от сообщений о "вмешательстве России в выборы США". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 января 2017 года комментируя выводы американских спецслужб, назвал их "беспочвенными" и "любительскими"; в Москве "серьезно устали" от подобной "охоты на ведьм", добавил он.

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