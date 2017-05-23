Киев обратится в ИКАО в связи с якобы нарушением РФ Конвенции о гражданской авиации

КИЕВ, 23 мая. /ТАСС/. Украина готовит обращение в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) по поводу того, что РФ, обеспечив полеты в Крым, якобы нарушила Конвенцию о гражданской авиации. Об этом написал в Facebook вице-премьер Украины Владимир Кистион по итогам встречи с президентом совета ИКАО Бернардом Алиу и директором Европейского Североатлантического бюро организации Луише Фонсека де Альмейда.

В этой связи Кистион призвал ИКАО "к действиям по прекращению нарушения стандартов и рекомендуемой практики ИКАО со стороны РФ и отметить публикацию аэронавигационной информации относительно международного пространства Симферопольского района". При этом он не уточнил сроки подачи обращения.

После проведения в марте 2014 года референдума в Крыму, Росавиация подготовила проекты необходимых документов для уведомления ИКАО об изменении государственной принадлежности аэропорта Симферополь и воздушного пространства Крыма. В июле 2014 года, по итогам переговоров, организация приняла решение, что Россия должна обеспечивать аэронавигационное обслуживание над Крымом и территориальными водами (12-мильная зона), а Украина - над нейтральными водами, но с учетом технических договоренностей с РФ.

Однако украинская сторона продолжает настаивать, что воздушное пространство над Крымом остается в зоне ответственности Украины.