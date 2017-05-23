Министр аграрной политики Украины подал в отставку

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КИЕВ, 23 мая. /ТАСС/. Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой заявил, что уходит со своего поста и займется привлечением инвестиций в экономику страны.
"Завершается пятый год моей работы на политическом поприще. Спасибо всем, - написал он у себя на странице в Facebook. - Прошу парламент отнестись к заявлению с пониманием и проголосовать за него".
При этом Кутовой подчеркнул, что в ближайшее время планирует "сосредоточиться на вопросах привлечения инвестиций в экономику Украины".