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Теракт в Манчестере совершил 22-летний Салман Абеди

Международная панорама
23 мая, 19:32 UTC+3

Ранее СМИ сообщали, что Абеди прибыл в Манчестер поездом из Лондона

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Иэн Хопкинс

Иэн Хопкинс, Манчестер, 23 мая

© Peter Byrne/PA via AP

ЛОНДОН, 23 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Теракт в Манчестере совершил 22-летний Салман Абеди. Об этом сегодня заявил глава полиции графства большой Манчестер Иэн Хопкинс.

"Я могу подтвердить, что мужчина, подозреваемый в совершении зверств прошлым вечером - это 22-летний Салман Абеди", - сообщил он. При этом Хопкинс добавил: "Однако поскольку его имя еще не было официально названо коронером, мне не хотелось бы делать дальнейшие комментарии о нем на данной стадии".

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Это заявление главный констебль полиции Большого Манчестера сделал после своей встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и главой МВД королевства Эмбер Радд, которая состоялась в Манчестере.

Ранее имя Салмана Абеди звучало в СМИ со ссылкой на информацию американских чиновников, которые в том числе сообщили, что террорист-смертник прибыл в Манчестер поездом из Лондона. Теперь же это имя подтвердили и британские правоохранительные органы.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" прогремел примерно в 22:35 по местному времени (00:35 мск вторника), после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала - в фойе. Произошедшее квалифицировано как теракт. По последним данным, жертвами взрыва стали 22 человека, еще 59 ранены.

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