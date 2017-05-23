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Обвиняемый в коррупции министр транспорта Молдавии отстранен от должности

Международная панорама
23 мая, 19:40 UTC+3 КИШИНЕВ /Корр. ТАСС, Валерий Демидецкий

Полномочия министра будет исполнять его заместитель Сергей Букэтару

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КИШИНЕВ, 23 мая. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Арестованный по подозрению в коррупции министр транспорта и дорожной инфраструктуры Молдавии Юрий Киринчук отстранен от должности. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Павел Филип, сообщили журналистам в кабинете министров.

"На основании статьи 200 Уголовно-процессуального кодекса и ходатайства прокуроров, приостанавливается деятельность господина Киринчука в качестве министра транспорта и инфраструктуры дорог на период проведения уголовного преследования", - говорится в документе. Там отмечено, что полномочия министра будет исполнять его заместитель Сергей Букэтару.

Киринчук был задержан 27 апреля после того, как в его рабочем кабинете и дома прошли обыски. Чиновника подозревают в злоупотреблениях при подрядах на ремонт дорог, в том числе в получении взятки в размере €50 тыс., момент получения которой был заснят на видеокамеру и размещен в интернете. Уголовное дело ведется по трем эпизодам - пассивной коррупции, превышению служебных полномочий и незаконной добыче полезных ископаемых.

По этому же делу были задержаны глава администрации автомобильных дорог Молдавии Вячеслав Телеман, а также ряд других чиновников. По признанию бывшего премьера Молдавии Иона Стурзы, ремонт дорог на выделенные ЕС кредиты стал "апогеем некомпетентности, хаоса и коррупции". По его словам, под прикрытием "истории успеха" (так чиновники ЕС и США называли правящую здесь коалицию проевропейских партий) Молдавия получила кредиты в размере €293 млн на реализацию 13 проектов по восстановление построенных еще в советское время автодорог. Но большая часть этих денег была попросту украдена, считает экс-премьер.

В прошлом году Киринчук оказался в центре скандала, когда на своей странице в Facebook назвал идею сближения Молдавии и России "худшим из зол, которое только может случиться с гражданами республики со времен независимости". Высказывания министра осудила Ассоциация русскоязычных журналистов и посольство РФ в Молдавии, которое выразило надежду, что "шовинистическая выходка официального лица" вызовет соответствующую реакцию со стороны властей и правоохранительных органов.

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