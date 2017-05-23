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Экс-глава ЦРУ признался в "невольном уважении" к российской разведке

Международная панорама
23 мая, 19:40 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

По словам Джона Бреннана, "угроза российской разведки - это серьезная угроза"

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ВАШИНГТОН, 23 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Экс-глава ЦРУ Джон Бреннан признался в "невольном уважении" к российской разведке. Он рассказал об этом на посвященных расследованию по России слушаниях в спецкомитете Палаты представителей Конгресса США по разведке.

"К сожалению, я испытываю невольное уважение к возможностям российской разведки, - сказал Бреннан, который покинул пост директора ЦРУ 20 января. - Угроза российской разведки - это серьезная угроза".

Он утверждал, что Россия может вмешаться и в промежуточные выборы в Конгресс США, которые пройдут в следующем году. "Я считаю, что они будут пытаться использовать эти выборы", - полагает бывший директор управления. По его версии, Россия "попытается использовать" сложившуюся в США политическую ситуацию "в свою пользу и в ущерб стране".

В Москве на самом высоком уровне не раз отвергали заявления о том, что Россия пыталась вмешиваться в предвыборные процессы в США. Президент РФ Владимир Путин, выступая 27 октября 2016 года на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", причислил разговоры о российском влиянии на выборы президента США к числу "мифических, придуманных проблем" и назвал их истерией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 января 2017 года, комментируя выводы американских спецслужб о якобы имевших место попытках России вмешаться в предвыборную американскую кампанию, назвал их беспочвенными и любительскими.

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