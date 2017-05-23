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Представитель Всемирного банка призвал Киев ввести санкции против коррупционеров

Международная панорама
23 мая, 19:59 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 23, мая. /ТАСС

Директор Всемирного банка по делам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен подчеркнула, что введение антикоррупционных законов очень важно для Украины

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КИЕВ, 23 мая. /ТАСС/. Власти Украины должны продолжить борьбу с коррупцией, в том числе и на законодательном уровне, а к коррупционерам в стране необходимо применять санкции. Такое заявление сделала директор Всемирного банка по делам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен.

"Правительство сделало определенные шаги в стране после "майдана", чтобы решить вопрос коррупции. Были запущены электронные декларации о доходах и созданы новые антикоррупционные органы. Однако надо сделать еще больше. Прежде всего, должны быть применены санкции к тем людям, которые причастны к коррупционным действиям", - отметила она, выступая на XIII международном форуме по публичным закупкам в Киеве.

Кахконен подчеркнула, что введение антикоррупционных законов очень важно для Украины.

Ранее сегодня международная неправительственная организация по борьбе с коррупцией Transparency International ("Транспэренси интернэшнл") призвала власти Украины создать антикоррупционный суд для надлежащего расследования дел о коррупционных правонарушениях времен бывшего президента Виктора Януковича. В организации подчеркнули, что создание специального суда поможет эффективнее бороться с коррупцией на Украине, поскольку такая система уже дала соответствующие результаты в других странах, таких как Перу и Бразилия. При этом, как отметил глава организации, особенно важным при создании суда является вопрос надлежащего проведения отбора судей.

Согласно результатам исследования аудиторской компании Ernst & Young, Украина заняла первое место по уровню коррупции среди 41 страны Европы, Ближнего Востока, Индии и Африки.

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