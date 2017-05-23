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Guardian: Мэй не отказалась от планов принять участие в саммите НАТО и G7 из-за теракта

Международная панорама
23 мая, 20:10 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Илья Дмитрячев

Представитель пресс-секретаря британского премьера сообщил, что на саммите G7 Тереза Мэй должна возглавить дискуссию по противодействию терроризму

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ЛОНДОН, 23 мая. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не отказалась от своих планов принять участие в саммите НАТО и G7, которые пройдут позднее на этой неделе в Брюсселе и на Сицилии, из-за совершенного накануне в Манчестере теракта. Об этом сообщила во вторник газета The Guardian со ссылкой на брифинг официального представителя пресс-секретаря, который он провел для британских журналистов.

"Она продолжает планировать принять участие в саммитах НАТО и G7. На саммите G7 Мэй должна возглавить дискуссию по противодействию терроризму", - сказал представитель премьера, подчеркнув, что намерение вынести на первый план эту тему было у нее и до трагичных событий в Манчестере.

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Представитель Мэй также сообщил, что во вторник ранее она провела телефонные разговоры с президентами США и Франции, а также с премьер-министрами Италии и Австралии, во время которых обсудила совершенный накануне в английском Манчестере теракт, жертвами которого стали 22 человека, а 59 получили ранения. "Мэй совершила телефонный звонок президенту США Дональду Трампу, президенту Франции Эмманюэлю Макрону, премьер-министрам Италии и Австралии Паоло Джентилони и Малколму Тернбуллу", - говорится в сообщении. "Все они выразили поддержку Великобритании после совершенной атаки", - заявил представитель премьера.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" прогремел примерно в 22:35 по местному времени (00:35 мск вторника), после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство, приведенное в действие террористом-смертником, сработало за пределами концертного зала - в фойе. Произошедшее квалифицировано как теракт.

Полиция назвала во вторник имя человека, подозреваемого в совершении теракта. Им оказался 22-летний Салман Абеди.

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Темы
Саммит G7 Теракт на стадионе "Манчестер-Арена"
Персоны
Мэй, Тереза
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