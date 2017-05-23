Парламентарии ФРГ отказались от поездки в Турцию на фоне скандала вокруг базы Инджирлик

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БЕРЛИН, 23 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Четверо депутатов германского Бундестага, в том числе зампредседателя парламента Клаудиа Рот ("зеленые"), отказались от запланированного визита в Турцию. Об этом сообщило агентство DPA.
О причинах такого шага пока неизвестно. DPA уточняет, что Рот планирует публично прокомментировать отказ от поездки, которая была запланирована примерно неделю назад, в среду, 24 мая. Депутаты хотели посетить Анкару, Стамбул и Диярбакыр и обсудить, в частности с представителями МИД и парламента Турции, внутриполитическую ситуацию в стране, последствия референдума о внесении поправок в турецкую конституцию, отношения с ЕС. В то же время посещения авиабазы Инджирлик, где несут службу немецкие военные, не планировалось.
Очередной виток ухудшения отношений между Берлином и Анкарой произошел после того, как турецкие власти проинформировали германское правительство об отказе допустить депутатов Бундестага на Инджирлик. В ответ на это Берлин заявил о намерении передислоцировать размещенные в Турции подразделения, которые участвуют в операции западной коалиции против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). В качестве приоритетного варианта рассматривается перевод военных в Иорданию.