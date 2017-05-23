Telegraph: террорист из Манчестера родился в семье ливийских беженцев

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ЛОНДОН, 23 мая. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. 22-летний Салман Абеди, который был назван британской полицией исполнителем теракта в Манчестере, родился в Великобритании в семье беженцев из Ливии. Об этом сообщает во вторник газета The Daily Telegraph.
Рожденный в Манчестере в 1994 году, он был третьим ребенком в семье - у Абеди были два старших брата и младшая сестра. "Его родители были ливийскими беженцами, которые прибыли в Великобританию, чтобы укрыться здесь от режима Муаммара Каддафи", - пишет издание.
По информации газеты, родители Абеди сами родились в Ливии, и сначала жили в Лондоне, прежде чем переехать в район Фаллоуфилд на юге Манчестера. Абеди, информирует The Daily Telegraph, учился в школе, которая стала известна на всю страну в 2015 году, когда две ее ученицы, сестры-близняшки Захра и Сальма Халан, бежали в Сирию, чтобы присоединиться к террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). Газета пишет о том, что, по неподтвержденной информации, вся семья, за исключением двух старших братьев, вернулась в Ливию.
Имя террориста-смертника, жертвами которого стали 22 человека, и 59 получили ранения, огласил во вторник глава полиции графства Большой Манчестер Иэн Хопкинс. "Я могу подтвердить, что мужчина, подозреваемый в совершении зверств прошлым вечером - это 22-летний Салман Абеди", - сообщил он. "Наша приоритетная задача вместе с контртеррористической сетью полиции и нашими партнерами из служб безопасности состоит в том, чтобы определить, действовал ли он в одиночку или работал в составе более широкой (преступной) группировки", - информировал Хопкинс. Он также призвал общины Соединенного Королевства держаться вместе после совершенного теракта.
Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" прогремел примерно в 22:35 по местному времени (00:35 мск вторника), сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала - в фойе. Произошедшее квалифицировано как теракт.