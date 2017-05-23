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Петиция к Порошенко об отмене запрета "ВКонтакте" уже собрала более 20 тысяч подписей

Международная панорама
23 мая, 21:01 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 23, мая. /ТАСС

Петиция была зарегистрирована 16 мая

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КИЕВ, 23 мая. /ТАСС/. Петиция на сайте электронных обращений к президенту Украины Петру Порошенко об отмене блокирования российской социальной сети "ВКонтакте" набрала 20 тысяч 405 подписей. Это следует из голосования по данному документу, зарегистрированному на сайте администрации главы государства.

В тексте петиции говорится, что "это (запрет "ВКонтакте" - прим. ТАСС) огромная рекламная платформа, которая помогает в реализации отечественного продукта, творчества, контента и так далее". "Потеря этой платформы крайне негативно скажется на отечественном производителе любого вида товаров, услуг и событий. Данное решение администрации президента несет ряд негативных последствий", - отмечает автор петиции Анатолий Ткаченко.

Петиция была зарегистрирована 16 мая. До конца сбора подписей осталось 86 дней. Для ее рассмотрения президентом, она должна набрать 25 тысяч подписей.

Порошенко 16 мая ввел в действие решение СНБО о санкциях против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний Mail.ru, "Яндекс" и их сервисов. Как сообщила пресс-служба президента, провайдерам запрещается предоставлять услуги доступа к этим ресурсам. После этого кабинету министров Украины, Службе безопасности страны при участии Национального банка поручено было разработать механизм по обеспечению выполнения этого решения.

На Украине аудитория сервисов компаний, на которые распространяются санкции, составляет десятки миллионов человек. "Яндекс" оценивает количество пользователей в 11 млн, на платформах Mail.ru общается около 25 млн жителей Украины, 16 млн человек пользуются сетью "ВКонтакте" и около 9,5 млн - "Одноклассниками".

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