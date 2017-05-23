Власти США планируют значительно сократить финансовую помощь Украине

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ВАШИНГТОН, 23 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин, Борис Макаров/. Белый дом в проекте бюджета Госдепартамента США на 2018 финансовый год (начинается 1 октября 2017 года) заложил средства на поддержку Украины в размере $203,8 млн, тогда как в 2016 году данная сумма была в несколько раз больше (согласно сводной таблице, почти $668 млн). Об этом свидетельствует опубликованный во вторник бюджетный запрос.
В частности, в Белом доме просят профинансировать ряд текущих международных программ, реализуемых внешнеполитическим ведомством. Так, предлагается выделить $145 млн на поддержку экономики и развития Украины, $13 млн на борьбу с наркотиками в стране и еще $10 млн на противодействие терроризму, ликвидацию мин и их нераспространение.
В графе "иностранное военное финансирование" стоит прочерк, тогда как в 2016 году по этой статье Киев должен был получить $85 млн. При этом основную военную поддержку от США Украина получает благодаря бюджету Пентагона, а не Госдепартамента.
Данные цифры и параметры точно не являются окончательными, как правило, они серьезно корректируются во время рассмотрения проекта бюджета Конгрессом США. "К счастью, большинство членов Конгресса понимают, что этот бюджет мертв по прибытию. Я планирую работать с моими единомышленниками-республиканцами, чтобы в итоге принять бюджет, даже отдаленно не напоминающий этот", - сказал журналистам старший демократ сенатского комитета по иностранным делам Бен Кардин.
Проект оборонного бюджета США на 2018-й финансовый год (начинается с 1 октября 2017 года) включает в себя оказание Украине помощи в размере $150 млн в рамках Инициативы по обеспечению европейской безопасности. Об этом говорится в распространенном во вторник американским министерством обороны документе.
"Бюджет на 2018-й финансовый год включает $150 млн на продолжение помощи Украине в укреплении возможностей проведения военных операций внутри страны с целью защиты ее суверенитета и территориальной целостности", - говорится в нем. В проекте уточняется что речь идет об ассигнованиях на "тренировки, оснащение и консультирование" Вооруженных сил Украины. Одной из целей этих усилий американской стороны является "повышение оперативной совместимости (украинских военных) с НАТО и другими западными странами".
Пентагон также отдельно отмечает, что поддержка подразумевает помощь в расширении Киевом "возможностей командования и управления войсками, (модернизацию) радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, подготовку (войск)", помощь в "оснащении и использовании сил, поддержка в логистических вопросах".
Данные цифры и параметры точно не являются окончательными, как правило, они серьезно корректируются во время рассмотрения проекта бюджета Конгрессом США.
В бюджетном запросе Госдепартамента на 2018 год заложены средства на поддержку Украины в размере $203,8 млн.