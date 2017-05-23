Военная разведка США считает вопрос независимости Курдистана в Ираке решенным

ВАШИНГТОН, 23 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Военная разведка США полагает, что вопрос о независимости иракского Курдистана скорее всего предрешен. Директор Разведывательного управления Министерства обороны США (РУМО) Винсент Стюарт сказал это во вторник на слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил Конгресса США.

"Курдская независимость находится на такой траектории, что вопрос, судя по всему, не в том, будет ли она (достигнута), а когда", - сказал генерал. "Так что это будет важный референдум - тот, что пройдет в октябре нынешнего года", - добавил он. Прежде, судя по сетевым источникам, срок проведения курдского референдума столь определенно не назывался.

Стюарта спрашивали, сможет ли правительство Ирака сохранить единство страны после разгрома экстремистского "Исламского государства" (ИГ, запрещено в России). В ответ он сказал, что после освобождения Мосула "самый большой вызов для иракского правительства будет заключаться в том, чтобы уладить разногласия между правительством, в котором доминируют шииты, суннитами на западе и курдами на севере" страны. "Решение вопроса о нефтепромыслах Киркука, доходах от нефтепромыслов и о том, кому будет принадлежать Киркук, - существенные политические вызовы для иракского правительства", - добавил американец.

Он выразил мнение, что если политическое решение не будет найдено, "это в конечном счете приведет к конфликту между всеми сторонами", чреватому гражданской войной в Ираке. Стюарт так и сказал, только вместо слова "война" поставил слово "смута".