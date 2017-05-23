Разведка США: КНДР неизбежно создаст ракету с ядерной боеголовкой, если ее не остановить

Тысячи человек приняли участие в церемонии в память о жертвах теракта в МанчестереОбщество 23 мая, 22:26
Кирилл Серебренников допрошен в качестве свидетеля по делу о хищенииПроисшествия 23 мая, 22:23
В Москве за два дня мощам Николая Чудотворца поклонились более 45 тыс. человекОбщество 23 мая, 22:20
Приговоренный к казни "чарлстонский стрелок" подал апелляциюПроисшествия 23 мая, 21:58
Маккейн посоветовал Трампу покаяться перед американцами, если он виновен в сговоре с РФМеждународная панорама 23 мая, 21:53
Власти США планируют значительно сократить финансовую помощь УкраинеМеждународная панорама 23 мая, 21:40
Третьяк: подпрограмма ФЦП по развитию хоккея может быть принята до или после ЧМ-2018Спорт 23 мая, 21:36
Ректоры крупнейших вузов РФ и Кубы в Гаване обсуждают сотрудничество в сфере образованияОбщество 23 мая, 21:30
Национальный план в действии: Россия создаст передовую антидопинговую системуСпорт 23 мая, 21:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 23 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. КНДР "неизбежно" создаст баллистическую ракету, способную нести ядерный заряд и достигать территории США, если ее не остановить. Директор разведывательного управления министерства обороны США (РУМО) Винсент Стюарт заявил об этом на слушаниях в сенатском комитете по делам ВС.
"Если его оставить на нынешней траектории, то режим (в КНДР) в конечном счете добьется успеха в создании ракеты, несущей ядерное оружие и угрожающей национальной территории США", - сказал Стюарт.
Сроки возможного достижения Пхеньяном указанной цели ни он, ни выступавший вместе с ним на слушаниях директор Национальной разведки США Дэниел Коутс не уточняли. Пока, по их словам, КНДР еще ни разу не смогла успешно провести летные испытания межконтинентальной баллистической ракеты, хотя и "делала шаги" в данном направлении.