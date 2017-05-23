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Разведка США: КНДР неизбежно создаст ракету с ядерной боеголовкой, если ее не остановить

Международная панорама
23 мая, 22:32 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов

Сроки возможного достижения Пхеньяном указанной цели в разведке США не уточнили

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ВАШИНГТОН, 23 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. КНДР "неизбежно" создаст баллистическую ракету, способную нести ядерный заряд и достигать территории США, если ее не остановить. Директор разведывательного управления министерства обороны США (РУМО) Винсент Стюарт заявил об этом на слушаниях в сенатском комитете по делам ВС.

"Если его оставить на нынешней траектории, то режим (в КНДР) в конечном счете добьется успеха в создании ракеты, несущей ядерное оружие и угрожающей национальной территории США", - сказал Стюарт.

Сроки возможного достижения Пхеньяном указанной цели ни он, ни выступавший вместе с ним на слушаниях директор Национальной разведки США Дэниел Коутс не уточняли. Пока, по их словам, КНДР еще ни разу не смогла успешно провести летные испытания межконтинентальной баллистической ракеты, хотя и "делала шаги" в данном направлении.

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