На Украине за ввоз более десяти книг из РФ будут штрафовать на сумму до $6 тысяч

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КИЕВ, 23 мая. /ТАСС/. Сумма штрафов за ввоз на территорию Украины более десяти экземпляров издательской продукции российского производства составит от 32 тысяч гривен ($1 тысяча) до 160 тысяч гривен ($6 тысяч). Об этом сообщила пресс-служба Государственного комитета по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио).
"За каждый случай распространения издательской продукции без соответствующего разрешения, совершенного впервые, размер административно-хозяйственного штрафа составляет десять минимальных заработных плат (32 тысячи гривен) за каждый следующий случай такого распространения - пятьдесят минимальных заработных плат (160 тысяч гривен)", - говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что на Украине с 14 мая вступил в силу порядок изъятия незаконно ввезенных российских книг. В соответствии с ним, издательская продукция, распространенная на территории страны без соответствующего разрешения, подлежит обязательному изъятию из обращения. При этом действие порядка не распространяется на издательскую продукцию, ввозимую гражданами в ручной клади или сопровождаемом багаже общим количеством не более десяти экземпляров.
Накануне на Украине вступил в силу новый порядок выдачи разрешений на ввоз книг российского производства на территорию страны. Теперь для получения разрешения в ведомство необходимо предоставить заявление, экземпляр оригинала издания (или электронный аналог в формате PDF), оригинал или заверенную нотариусом копию соглашения с владельцем прав на издание, а также рецензию, "составленную на государственном языке специалистом (экспертом) по оценке и характеристике содержания издания". В случае выявления несоответствий украинскому законодательству Госкомтелерадио обязано передать документы на рассмотрение экспертного совета, решение которого и является основанием для предоставления разрешения на ввоз книг или отказа в нем.
Верховная рада 8 декабря 2016 года запретила ввоз российских книг, которые, по мнению депутатов, содержат антиукраинский контекст.