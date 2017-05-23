Украинская медиагруппа: введение языковых квот на телевидении нарушает права человека

КИЕВ, 23 мая. /ТАСС/. Украинская медиагруппа "Интер Медиа Групп" считает, что закон о введении языковых квот для вещателей на Украине нарушает права человека. Об этом говорится в заявлении медиахолдинга, опубликованном на сайте телеканала "Интер".

"Мы категорически против этого закона, который практически запрещает использование в телевизионном эфире Украины любых языков, кроме украинского. И вопрос не в отношении к языкам - украинскому или русскому. Вопрос в отношении к правам человека", - сказано в заявлении.

Медиагруппа убеждена, что "этот закон нарушает права миллионов граждан Украины, для которых русский язык является родным". "А также он нарушает права носителей других региональных языков, которых, кроме русского, на Украине 17. Кроме того, этот закон вносит раскол в общество, нагнетает и без того напряженную ситуацию", - отмечается в документе.

В "Интер Медиа Групп" считают, что этот закон не способствует развитию украинского телевидения, и нанесет серьезный ущерб. "Невозможно в нужном объеме создать качественный контент на украинском языке или в таком же объеме сделать качественный дубляж - значит, ухудшится качество телевизионного продукта на украинском языке", - сказано в заявлении.

В сообщении отмечается, что "объем украинского телевизионного рынка не позволит создать качественный разножанровый украиноязычный продукт в объемах, которых требует этот закон", и это, по мнению "Интер Медиа Групп", приведет к падению телепросмотров украинского телевидения. "Русский язык - один из мировых языков. На этом языке миллионными тиражами выдана учебная и художественная литература, снято множество качественных фильмов. Нельзя лишать украинцев доступа к такому важному контенту. Мы уже видим, к чему привел закон о введении квот на украиноязычные песни на украинских радиостанциях, - сколько в эфире появилось низкопробного продукта", - говорится в заявлении.

75% эфира на украинском языке

Парламент Украины принял во втором чтении закон, обязывающий украинские телеканалы и радиостанции вести не менее 75% эфира на украинском языке. В тексте закона указывается, что "телерадиокомпании вещают на государственном языке, на языке меньшинств, региональных языках или на языке международного общения", при этом "передачи и (или) фильмы на украинском языке должны составлять не менее 50% для региональных телерадиокомпаний и не менее 75% - для всеукраинских вещателей".

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что подпишет закон.

По мнению экспертов, введение квот приведет к сокращению аудитории украинских телеканалов. Под украинизацию подпадает весь эфир, телеканалам придется переводить на украинский язык и зарубежные фильмы.

Телеканал "Интер" работает с октября 1996 года. Канал входит в самый крупный украинский медиахолдинг Inter Media Group, владельцем которого является бизнесмен Дмитрий Фирташ.