Дутерте сказал Путину, что вынужден вернуться на Филиппины из-за столкновений армии с ИГ

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Президент Филиппин Родриго Дутерте на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что вынужден раньше запланированного срока вернуться из Москвы на родину из-за боевых столкновений армии с ИГ ("Исламское государство", запрещено в РФ).
"Подразделение ИГИЛ заняло провинцию (Минданао), и там по-прежнему сейчас идут боевые действия, столкновения", - с этих слов Дутерте начал переговоры с Путиным. Он отметил, что на Филиппинах "погибли люди".
"Я выражаю вам большую признательность за приглашение посетить Российскую Федерацию с визитом, конечно, мы считаем Россию нашим близким другом", - признался он.
Дутерте рассчитывает на поддержку России в обеспечении его страны современным оружием для борьбы с терроризмом.
"Конечно, Ваша страна является для нас надежным партнером", - заверил Дутерте Путина.
"Я приехал (в Москву), чтобы заручиться вашей поддержкой и подтвердить нашу дружбу", - подчеркнул президент Филиппин. Он отметил, что Манила готова развивать отношения с Москвой.
"Конечно, наша страна нуждается в современных образцах вооружений, у нас были заказы в Соединенных Штатах, но сейчас ситуация там не очень гладкая и для того, чтобы сражаться с ИГИЛ, с их подразделениями и группировками, нам нужно современное оружие", - обратился Дутерте к Путину.