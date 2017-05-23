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Дутерте сказал Путину, что вынужден вернуться на Филиппины из-за столкновений армии с ИГ

Международная панорама
23 мая, 23:28 дата обновления: 23 мая, 23:29 UTC+3

Президент Филиппин также отметил, что Манила надеется на помощь Москвы в обеспечении страны современным оружием для борьбы с терроризмом

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© EPA/CERILO EBRANO

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Президент Филиппин Родриго Дутерте на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что вынужден раньше запланированного срока вернуться из Москвы на родину из-за боевых столкновений армии с ИГ ("Исламское государство", запрещено в РФ).

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"Подразделение ИГИЛ заняло провинцию (Минданао), и там по-прежнему сейчас идут боевые действия, столкновения", - с этих слов Дутерте начал переговоры с Путиным. Он отметил, что на Филиппинах "погибли люди".

"Я выражаю вам большую признательность за приглашение посетить Российскую Федерацию с визитом, конечно, мы считаем Россию нашим близким другом", - признался он. 

 

Помощь в борьбе с терроризмом

Дутерте рассчитывает на поддержку России в обеспечении его страны современным оружием для борьбы с терроризмом.

"Конечно, Ваша страна является для нас надежным партнером", - заверил Дутерте Путина.

"Я приехал (в Москву), чтобы заручиться вашей поддержкой и подтвердить нашу дружбу", - подчеркнул президент Филиппин. Он отметил, что Манила готова развивать отношения с Москвой.

"Конечно, наша страна нуждается в современных образцах вооружений, у нас были заказы в Соединенных Штатах, но сейчас ситуация там не очень гладкая и для того, чтобы сражаться с ИГИЛ, с их подразделениями и группировками, нам нужно современное оружие", - обратился Дутерте к Путину.

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