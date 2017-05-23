Fox News аннулировал публикацию о связи убийства сотрудника Демпартии США с WikiLeaks

НЬЮ-ЙОРК, 23 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Телеканал Fox News аннулировал публикацию от 16 мая 2017 года, согласно которой сотрудник Национального комитета Демократической партии (НКДП) США Сетх Рич, убитый в 2016 году при загадочных обстоятельствах, передал организации WikiLeaks компромат на сторонников Хиллари Клинтон. Как пояснил телеканал, данный материал не подвергался серьезной редакторской проверке и не отвечает жестким требованиям, предъявляемым к статьям на Fox News.

"16 мая на вебсайте Fox News была размещена история о расследовании убийства сотрудника НКДП Сетха Рича. Эта статья не была подвергнута тщательной редакторской проверке, которую мы требуем проводить в отношении всех репортажей. После анализа было сделано заключение о том, что эта статья не отвечает подобным требованиям, поэтому ее сняли (с вебсайта)", - пояснил телеканал.

Он обещал продолжал расследовать данную тему и рассказывать о ее развитии.

Сетх Рич был застрелен около своего дома в Вашингтоне ночью 12 июля 2016 года. Это произошло за 12 дней до того, как WikiLeaks опубликовала внутреннюю переписку нацкомитета демократов, что негативно отразилось на популярности кандидата этой партии в президенты США Хиллари Клинтон.

Fox News в своей статье 16 мая сослался на источники в правоохранительных органах, утверждавших, что проведенный ФБР анализ содержимого жестких дисков компьютера Сетха Рича выявил переписку с одним из директоров WikiLeaks , американским журналистом Гэвином Макфэдьеном, который скончался в октябре прошлого года. По словам источника Fox News в следственных органах, до 21 мая Рич передал Макфэдьену материалы внутренней переписки лидеров НКДП, включающие 44 053 электронных письма и 17 761 приложение к этим письмам. Эта переписка относилась к периоду с января 2015 года по май 2016 года.

Как заявил в январе отец убитого Джоел Рич, он не верит, что его сын был источником компрометирующих эту партию публикаций организации WikiLeaks. Основатель этой организации Джулиан Ассанж не подтвердил напрямую, что Сетх Рич был ее информатором. WikiLeaks объявила награду в $20 тыс. за информацию, которая приведет к поимке и осуждению убийц.