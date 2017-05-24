Трамп вместе с семьей посетит Ватикан

ВАТИКАН, 24 мая. /Корр. ТАСС Алексей Букалов, Вера Щербакова/. Первая встреча президента США Дональда Трампа и папы римского Франциска состоится в Ватикане. Как ожидается, главу американского государства на аудиенции у понтифика будут сопровождать супруга Меланья, а также дочь Иванка.

После беседы в апостольской библиотеке, где суверен Ватикана принимает особо высоких гостей, и традиционного обмена подарками, Трамп проведет переговоры с государственным секретарем (главой правительства) Ватикана Пьетро Паролином и секретарем по отношениям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером. Тем временем первую леди проведут в обычно закрытую для посещения широкой публики капеллу Паолина, расписанную двумя фресками Микеланджело. Затем семейство Трампов посетит Сикстинскую капеллу и собор Святого Петра.

К нынешней встрече Франциска и Трампа приковано большое внимание. Как полагают, она задаст фон дальнейшим отношениям Ватикана и США. В окружении американского президента не скрывали накануне поездки Трампа, что он "с нетерпением ждет знакомства" с главой римско-католической церкви.

Первый латиноамериканский папа, со своей стороны, особого энтузиазма не проявлял, но в последнее время значительно смягчил тон в своих заявлениях о Трампе. Так, возвращаясь из последних зарубежных поездок в Египет и португальскую Фатиму, понтифик заявил, что встречается со всеми главами государств, которые об этом просят, а также, что нельзя судить о человеке прежде, чем познакомиться и выслушать его.

"Я не сужу о человеке, не выслушав его сначала. В разговоре каждый выскажет то, что думает. Двери всегда должны оставаться открытыми для разговора. Только так можно выстраивать мир шаг за шагом изо дня в день", - сказал Франциск, отвечая на вопрос об ожиданиях от предстоящей встречи с Трампом.

Все обозреватели помнят другое заявление Франциска, известного своим внимательным отношением к проблеме мигрантов, сделанное им по дороге из Мексики, о том, что тот, кто выстраивает стены, не может считать себя "хорошим христианином". Тогда это касалось предвыборных обещаний кандидата в президенты Трампа. Стоит напомнить, что в своем поздравительном послании по случаю инаугурации Франциск призвал 45-го президента управлять и принимать решения, руководствуясь духовными и этическими ценностями. Глава римско-католической церкви также выразил надежду на то, что под руководством Трампа "Америка продолжит восприниматься как держава, которая в первую очередь берет на себя заботу о бедных, обездоленных и мигрантах".

Ватикан и США

Как отмечают обозреватели, США всегда занимали особое место на карте дипломатических отношений Ватикана. В Вашингтоне также всегда внимательно относились к политике понтификов. Не ускользает от внимания и явная религиозная или даже межрелигиозная составляющая этого первого турне Трампа, который прибыл в Италию со Святой земли, где побывал у Стены плача и встретился с главой Палестины Махмудом Аббасом. Обозреватели указывают, что ближневосточная часть первой зарубежной поездки Трампа может сблизить позиции собеседников.

Хотя, на первый взгляд, нет недостатка в различиях во взглядах Трампа и Франциска - по вопросам миграции, климата, нераспространении оружия, в Ватикане заинтересованы в том, чтобы США оставались надежным союзником в деле поддержания мира и стабильности. Накануне приезда Трампа, в частности, одна из южнокорейских газет распространила информацию, что Сеул намерен обратиться к папе римскому за помощью и посредничеством в урегулировании северокорейского кризиса. Президентская администрация, правда, не подтвердила, что в Ватикан было направлено соответствующее письмо, но журналисты уже интересовались мнением Франциска об угрозах Трампа в адрес Пхеньяна, который не перестает осуществлять запуски баллистических ракет.

"Женская" программа

Околокатолическая программа в Риме ожидает Меланью и Иванку Трамп. Первая леди посетит детскую педиатрическую клинику "Бамбино Джезу" (Младенца Христа), которая действует под эгидой (и за счет финансирования) Ватикана. Иванку, которая задержится в Вечном городе, примут в католической общине Святого Эгидия, где дочь Трампа примет участие в мероприятии, посвященном борьбе с торговлей людьми. При этом никакой культурной программы, знакомящей президентскую семью с историей Вечного города, не предусмотрено.

Сам Трамп будет принят в президентским Квиринальском дворце главой Итальянской республики Серджо Маттареллой. Затем в 12:30 (13:30 мск), как сообщили в пресс-службе правительственного дворца Киджи, запланирована встреча с премьер-министром Паоло Джентилони. Примечательно, что ранее уже было объявлено о двусторонних переговорах Джентилони и Трампа на полях саммита Группы семи, который состоится в Таормине (о. Сицилия) 26-27 мая.

Меры безопасности

В итальянской столице предприняты особые меры безопасности. Более тысячи сотрудников служб охраны правопорядка задействованы в охране кварталов вокруг Ватикана, Квиринальского дворца, а также виллы Таверна, резиденции посла США, где остановилась президентская чета. Именно там Трамп встретит Джентилони.

Журналисты насчитали почти 60 машин в президентском кортеже, который в воздухе сопровождал вертолет. Рассматривалась возможность прибытия Трампа в Ватикан на собственном вертолете, однако от этой идее по просьбе папы римского пришлось отказаться. После визита президента ранним утром - в 8:30 (9:30 мск) Франциск, как всегда по средам, проведет коллективную аудиенцию, и президентский вертолет смог бы еще больше осложнить доступ верующих на площадь Святого Петра.

Жителей Рима, тем не менее, ожидает непростой день в связи со значительными ограничениями движения и парковки в центре города.