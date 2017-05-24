В Минске состоится заседание контактной группы по Украине

МИНСК, 24 мая. /ТАСС/. Участники контактной группы по урегулированию ситуации на Украине соберутся в среду на очередное заседание в Минске.

Последняя минская встреча, состоявшаяся 15 мая, была в значительной мере посвящена вопросу верификации пленных.

По словам представителей провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), на ней удалось выйти на конструктивный диалог и договориться о продолжении проведения опроса удерживаемых лиц об их желании вернуться в республики Донбасса либо остаться на подконтрольной Киеву территории. Как сообщила уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова, обмен должен состояться в "кратчайшие сроки", а на встрече в Минске 24 мая представители ДНР намерены обговорить конкретные цифры по количеству пленных, которые войдут в список обмена.

Нерешенные вопросы

Предпринимавшиеся все последнее время в Минске попытки договориться о прекращении огня в Донбассе к успеху пока так и не привели. Обстрелы на линии соприкосновения не прекращаются. Только за десять дней, прошедшие с последнего заседания контактной группы, в результате обстрелов украинских силовиков были ранены не менее семи мирных жителей, разрушены важные объекты инфраструктуры. Так, 17 мая в поселке Фрунзе Луганской области в результате попадания противотанковой управляемой ракеты разрушены жилой дом и газопровод, в селе Спартак к северу от Донецка сгорел трехэтажный жилой дом, из-за массированного обстрела местной насосной станции без водоснабжения остался город Тельманово.

Не удалась и очередная попытка развести вооружения в районе Станицы Луганской. 18 мая командование народной милиции провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявило о готовности к отводу сил и "запустило белую ракету", "но реакции с украинской стороны так и не последовало", сообщил исполняющий обязанности начальника управления народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

Вопрос с водоснабжением ЛНР, поднимавшийся на всех последних заседаниях контактной группы, также по-прежнему пока не решен. Как сообщили накануне в пресс-службе предприятия "Лугансквода", Украина вот уже на протяжении почти трех недель не возобновляет водоснабжение республики. "Подача воды с Петровской насосной станции прекращена еще 6 марта, с Западной фильтровальной станции - 5 мая", - сообщили в компании.

Киев объясняет непоставки воды в ЛНР отсутствием оплаты. Однако полпред ЛНР в контактной группе Владислав Дейнего ранее отмечал, что Украина сама блокирует любые возможные механизмы оплаты воды, что позволяет прекращать поставки и манипулировать этим вопросом в политических целях.

Политическая повестка

Вопрос об урегулировании ситуации на Украине не уходит с международной повестки дня. О приверженности поиску мирного разрешения конфликта, как сообщил на прошлой неделе глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, вновь заявили США. Готов присоединиться к нормандскому формату новый президент Франции.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель высказала после встречи с президентом Украины Петром Порошенко озабоченность ситуацией с безопасностью в Донбассе, где, по ее словам, вновь после Пасхи выросло "число нарушений "режима тишины". "Вопрос безопасности, как это представлено в минских соглашениях, является предпосылкой для дальнейшего прогресса в политическом процессе", - подчеркнула Меркель.

Между тем политический процесс практически остановился.

"На 24 мая назначен очередной раунд переговоров в Минске, и первым вопросом в повестке дня политической рабочей группы стоит вопрос о механизме вступления в силу закона об особом статусе", - заявил накануне представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник. Однако украинская сторона, по его словам, "на протяжении полугода откровенно блокирует обсуждение "формулы Штайнмайера" и механизма вступления в силу особого статуса Донбасса, фактически не признавая решение лидеров "нормандской четверки".

Представитель ЛНР напомнил, что "формула Штайнмайера" была согласована лидерами четырех стран (России, Германии, Франции и Украины) на двух саммитах "нормандской четверки" - в 2015 году в Париже и в 2016 году в Берлине" - "как компромисс в вопросе о том, что должно быть осуществлено раньше - вступление в силу особого статуса или проведение выборов в Донбассе". И представители ЛНР и ДНР выразили готовность принять этот механизм за основу, чтобы выйти из переговорного тупика и двигаться дальше в согласовании всего политического пакета.

Теперь же, в связи с неконструктивной позицией Киева, представители ЛНР, как заявил Мирошник, готовы вернуться к дословному выполнению комплекса мер по выполнению минских соглашений и требовать немедленного введения особого статуса для Донбасса.

Под влиянием радикалов

На встречах с западными коллегами президент Порошенко заявляет о приверженности Киева минским соглашениям и готовности придерживаться мирного плана. Однако одновременно с этим из Киева звучит воинственная риторика в адрес Донбасса, делаются новые шаги, чреватые расколом украинского общества, предпринимаются действия, направленные на конфронтацию в отношениях с Россией.

Так, на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель 20 мая Порошенко, по его словам, обсуждает координацию действий по выполнению минских договоренностей и заявляет о безальтернативности "Минска", но в тот же день торжественно объявляет об отправке новой партии танков "на передовую" в Донбасс.

В Верховной раде регистрируются законопроекты, направленные против деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата. Вводится в действие очередной указ о введении новых антироссийских санкций, запрещающих деятельность российских соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", которыми пользуется не менее половины населения страны.

Все эти шаги украинского руководства наводят на мысль о попытках Киева выйти из минских соглашений, сказал накануне глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Последние действия украинской власти показывают, что она либо не хочет, либо не в состоянии выполнить свою часть работы (в рамках минских соглашений), - отметил российский министр на прошлой неделе по итогам переговоров с главой МИД Кипра Иоаннисом Касулидисом. - И эти действия украинской власти показывают, что она находится под сильнейшим влиянием самых радикальных сил в обществе".