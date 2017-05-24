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СМИ: сирийские войска отбили контратаку террористов к юго-западу от Пальмиры

Международная панорама
24 мая, 1:01 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин

По данным телеканала, артиллерия сирийских войск нанесла удары по тыловым позициям противника, в рядах боевиков есть потери

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БЕЙРУТ, 24 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Сирийская армия при поддержке ополченцев пресекла во вторник попытку террористов просочиться в район Умм-Сахридж к юго-западу от Пальмиры, где находится нефтеналивная станция. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, правительственные силы отбросили банды боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ) от расположенных в этой местности высот Тулюль-эль-Хава, находящихся поблизости от стратегического шоссе Пальмира - Дамаск.

Артиллерия сирийских войск тем временем нанесла удары по тыловым позициям противника в гористой местности Джибаль-эль-Мустадира и на участке фронта между высотами Тиляль-Мшейрфа и населенным пунктом Хабра-эль-Гарбия. По информации Al Mayadeen, в рядах боевиков есть потери.

Правительственные силы в ходе проведенных операций очистили за последние дни от террористов 1,2 тыс. кв. км к югу от Пальмиры. Они вернули под контроль южные и восточные окрестности оазиса Эль-Карьятейн и заняли огневые рубежи в Эль-Мхассе и Саванате на шоссе в Дамаск. Войска преследуют сейчас банды ИГ в регионе Восточный Калямун (на юге провинции Хомс), где силовикам удалось взять в плен группу боевиков.

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