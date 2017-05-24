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Пентагон: планы создания объекта системы ПРО США в Польше в 2018 году остаются в силе

Международная панорама
24 мая, 1:27 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов

На завершение строительства этого объекта, оснащенного многоцелевым зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) Aegis Ashore, Пентагон планирует выделить в 2018 финансовом году $90 млн

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Строительство американской базы ПРО в польском населенном пункте Редзиково

Строительство американской базы ПРО в польском населенном пункте Редзиково

© EPA/ADAM WARZAWA

ВАШИНГТОН, 24 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Замыслы создания базы американской системы противоракетной обороны (ПРО) в польском населенном пункте Редзиково в будущем году остаются в силе. Это подтвердил директор по операциям Агентства по ПРО Министерства обороны США Гэри Пеннетт.

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Согласно изложенной им информации, на завершение строительства этого объекта, оснащенного многоцелевым зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) Aegis Ashore, Пентагон планирует выделить в 2018 финансовом году $90 млн. Работы, связанные с переброской в Польшу системы Aegis Ashore, идут "по графику, с целью доставки (комплекса) в 2018 году", подчеркивалось в материалах, которыми оперировал Пеннетт. Он выступил на брифинге для журналистов, посвященном обнародованию проекта бюджета Агентства по ПРО на следующий финансовый год.

Еще одну базу с комплексом Aegis Ashore США создали в румынском местечке Девеселу, поставив ее на оперативное дежурство 12 мая 2016 года. Россия выражает обеспокоенность в связи с созданием этих двух баз.

Как сообщил Пеннетт, в целом работы, относящиеся к ЗРК Aegis, в будущем году предполагается профинансировать в объеме $1,7 млрд. Часть этих средств намечается направить в том числе на закупку 34 перехватчиков SM-3 IB, чтобы довести их общее число до 287 единиц, а также на приобретение шести SM-3 IIA, уточнил представитель Агентства по ПРО.

Комментируя дальнейшие шаги, касающиеся ЗРК THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), он заявил, что в 2018 году в арсенале США будет по-прежнему семи батарей этой техники, данную строку в бюджете Пентагон хочет профинансировать в размере $797 млн. Наземная система THAAD предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на завершающем этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Она призвана обеспечить защиту войск США и их союзников, а также городов и важных объектов от баллистических ракет как малой дальности, так и стратегических. Недавно одну батарею THAAD США разместили в Республике Корея.

Затронув вопрос об эксплуатации станций радиолокационного слежения (РЛС) AN-TPY-2, Пеннетт сказал, что их число (12) в 2018 году не изменится, на эту программу будет выделено $235 млн. Кроме того, ведущий брифинга отметил, что на модернизацию радара "Кобра-Дейн" на Аляске будет ассигновано $28 млн, а еще $131 млн выделят на то, чтобы довести до 330 суток со 120 сроки ежегодного пребывания на боевом дежурстве станции РЛС морского базирования, работающей в диапазоне X. Наконец, $75 млн планируется израсходовать на борьбу с гиперзвуковыми средствами нападения, $54 млн - на разработку лазеров системы ПРО и $52 млн - на размещение в космосе ее различных сенсоров.

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