Венесуэльский парламент отказался признавать Конституционную ассамблею

МЕХИКО, 24 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Венесуэльский парламент отказался признавать решение президента Николаса Мадуро о созыве Конституционной ассамблеи (КА) и порядке ее избрания. Кроме того, члены высшего законодательного органа страны, находящегося под контролем оппозиции, призвали к продолжению мирных протестов. Ранее в тот же день глава государства передал указ о порядке выбора 540 членов КА в Национальный избирательный совет.

"Мы призываем завтра днем и вечером устроить мирный протест до тех пор, пока не добьемся соблюдения конституции и не придем к единству, которого заслуживает Венесуэла, - цитирует электронная версия газеты El Nacional председателя Национальной ассамблеи Хулио Борхеса. - КА мы полностью не признаем за то, что она идет против конституции". Этот орган может реформировать систему государственного управления и вносить изменения в основной закон страны.

Мадуро объявил, что в состав КА "войдут 364 члена, выбранных по территориальному принципу, еще восемь - от индейских народов". Оставшихся выберут по спискам представители ряда "секторов общества", в том числе крестьяне, рыбаки, рабочие, студенты, инвалиды, пенсионеры и предприниматели.

По мнению Борхеса, разрешение кризиса, охватившего страну, лежит через "свободные выборы, на которых народ определит свое будущее". "Они (правительство) собираются решить, какой сектор будет голосовать, когда и за кого", - добавил политик.

Член Верховного суда Венесуэлы Данило Антонио Монсальво и генеральный прокурор Луиса Ортега Диас выступили против созыва КА. По мнению Диас, создание этого органа не будет способствовать разрядке крайне напряженной ситуации в стране.

С начала апреля Венесуэлу сотрясают антиправительственные манифестации. По подсчетам оппозиции, в ходе них погибли свыше 50 человек, порядка тысячи пострадали. При этом власти задержали более 2,6 тысячи человек, из них около тысячи до сих пор остаются под стражей.