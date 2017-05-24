Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.05:
$ 56.56
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Венесуэльский парламент отказался признавать Конституционную ассамблею

Международная панорама
24 мая, 1:36 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк

Кроме того, члены высшего законодательного органа страны, находящегося под контролем оппозиции, призвали к продолжению мирных протестов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МЕХИКО, 24 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Венесуэльский парламент отказался признавать решение президента Николаса Мадуро о созыве Конституционной ассамблеи (КА) и порядке ее избрания. Кроме того, члены высшего законодательного органа страны, находящегося под контролем оппозиции, призвали к продолжению мирных протестов. Ранее в тот же день глава государства передал указ о порядке выбора 540 членов КА в Национальный избирательный совет.

Читайте также новости по теме:
Политический кризис в Венесуэле
© Chip Somodevilla/Getty Images

Постпред США при ООН допустила повторение сирийского сценария в Венесуэле

В Венесуэле задержаны десятки участников масштабной акции протеста

Число пострадавших за день протестов в Каракасе возросло до 93 человек

"Мы призываем завтра днем и вечером устроить мирный протест до тех пор, пока не добьемся соблюдения конституции и не придем к единству, которого заслуживает Венесуэла, - цитирует электронная версия газеты El Nacional председателя Национальной ассамблеи Хулио Борхеса. - КА мы полностью не признаем за то, что она идет против конституции". Этот орган может реформировать систему государственного управления и вносить изменения в основной закон страны.

Мадуро объявил, что в состав КА "войдут 364 члена, выбранных по территориальному принципу, еще восемь - от индейских народов". Оставшихся выберут по спискам представители ряда "секторов общества", в том числе крестьяне, рыбаки, рабочие, студенты, инвалиды, пенсионеры и предприниматели.

По мнению Борхеса, разрешение кризиса, охватившего страну, лежит через "свободные выборы, на которых народ определит свое будущее". "Они (правительство) собираются решить, какой сектор будет голосовать, когда и за кого", - добавил политик.

Член Верховного суда Венесуэлы Данило Антонио Монсальво и генеральный прокурор Луиса Ортега Диас выступили против созыва КА. По мнению Диас, создание этого органа не будет способствовать разрядке крайне напряженной ситуации в стране.

С начала апреля Венесуэлу сотрясают антиправительственные манифестации. По подсчетам оппозиции, в ходе них погибли свыше 50 человек, порядка тысячи пострадали. При этом власти задержали более 2,6 тысячи человек, из них около тысячи до сих пор остаются под стражей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Политический кризис в Венесуэле
Страны
Венесуэла
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Фото
18
Теракт в Великобритании: что известно о взрыве на "Манчестер-Арене"
Аварийные службы возле стадиона "Манчестер-Арена"
6
Полиция Манчестера подтвердила, что рассматривает взрыв на стадионе как теракт
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Громкие высказывания президента Филиппин Родриго Дутерте. Досье
2
Экс-гендиректор "Седьмой студии" и бывший главный бухгалтер задержаны по делу о хищении
3
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфоном
4
Путин: у Москвы и Манилы есть много перспективных направлений сотрудничества
5
Адвокаты Улюкаева не комментируют информацию о завершении расследования по его делу
6
Кирилл Серебренников допрошен в качестве свидетеля по делу о хищении
7
МИД РФ: удар США 18 мая был нанесен не по сирийским правительственным войскам
Темы дня
Загрузка...
Реклама