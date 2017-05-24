Fox: Трамп нанял адвоката в связи с расследованием в США его связей с РФ

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НЬЮ-ЙОРК, 24 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Президент США Дональд Трамп нанял частного адвоката, который будет помогать ему во взаимодействии с членами Конгресса, ведущими разбирательство по поводу приписываемого Москве вмешательства в ход американских выборов. Об этом сообщил в своем Twitter корреспондент телеканала Fox Business Чарльз Гаспарино.
#BreakingNews - @realDonaldTrump retains atty Marc Kasowitz as private atty in independent counsel probe more coming— Charles Gasparino (@CGasparino) 23 мая 2017 г.
Официальное подтверждение этой информации пока не поступало. Телекомпания ABC сообщает, что Трамп пока лишь намеревается нанять адвоката Марка Касовица.
Касовиц до этого представлял интересы Трампа на протяжении 15 лет. Юридическая компания адвоката в 2001 году представляла компанию Trump Organization в ходе разбирательства, касающегося финансовых аспектов деятельности казино в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси). В 2006 году Касовиц возбудил иск о клевете на $5 млрд в отношении автора книги о Трампе. В прошлом году этот адвокат занимался вопросами, связанными с публикацией в газете The New York Times материала о налоговых декларациях Трампа, а также статьи о женщине, которая обвиняла Трампа в домогательствах.
Ранее газета The Washington Post сообщала, что Трамп близок к тому, чтобы прибегнуть к помощи неправительственных юристов в связи с продолжающимся расследованием в Вашингтоне утверждений о вмешательстве РФ в ход прошлогодних американских выборов. Издание ссылалось на четырех неназванных лиц, осведомленных о происходящем, уточняя, что Белый дом уже составил "список финалистов", которые могут войти в команду частных адвокатов главы государства.
Предполагается, что эти юристы будут помогать руководителю американской администрации в его взаимодействии как с членами Конгресса США, так и с занимающимися расследованием в отношении РФ сотрудниками Министерства юстиции и назначенным на днях координатором данного расследования спецпрокурором Робертом Мюллером, отмечала газета.