СМИ: неизвестные взломали сайт информагентства Катара и изменили текст выступления эмира

КАИР, 24 мая. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Сайт Информационного агентства Катара (QNA) был взломан, а опубликованный на нем текст выступления главы государства шейха Тамима бин Хамада Аль Тани не соответствует действительности. Об этом, как сообщил интернет-портал Al Watan, в среду заявил официальный представитель QNA.

"Распространенное на сайте агентства выступление эмира Катара является недействительным. Сайт QNA был взломан", - сказал представитель катарского агентства. Правительство Катара также выступило с заявлением, опровергающим достоверность помещенных на сайте высказываний эмира.

Некоторое время назад на сайте QNA появились выдержки из выступления эмира Катара на церемонии выпуска офицерских курсов в Дохе. Отрывки из него были распространены отдельными арабскими и западными СМИ.

В выступлении, которое приписывалось эмиру, указывалось, в частности, что "было бы немудро иметь напряженные отношения с Ираном, который является сильной державой и гарантом стабильности в регионе". Кроме того, глава Катара якобы заявил, что "исламистское движение ХАМАС является "законным представителем палестинского народа", а Катар "вносит свой вклад в достижение справедливого мира между ХАМАС и Израилем посредством поддержания постоянных контактов с обеими сторонами".