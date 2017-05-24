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Скотленд-Ярд: расследование теракта в Манчестере продвигается быстро

Международная панорама
24 мая, 3:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

В то же время глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Марк Роули сообщил, что пока невозможно с полной уверенностью сказать, стояла ли за атакой группа лиц

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Глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Марк Роули

Глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Марк Роули

© Victoria Jones/ PA via AP

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Расследование взрыва, прогремевшего в понедельник на британском стадионе "Манчестер-Арена", продвигается быстро и успешно. Об этом заявил глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Марк Роули.

"Расследование теракта в Манчестере является крупномасштабным, продвигается быстро и успешно", - говорится в заявлении Роули, размещенном на официальном сайте Скотленд-Ярда.

В то же время он отметил, что на данный момент невозможно с полной уверенностью сказать, стояла ли за атакой группа лиц.

Комментируя повышение уровня террористической угрозы в Великобритании до критического, Роули пояснил, что присутствие полиции будет увеличено на транспортных узлах и других местах массового скопления людей, к обеспечению безопасности будут привлечены военнослужащие.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена" прогремел примерно в 22:35 по местному времени в понедельник (в 00:35 мск во вторник), сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство, приведенное в действие террористом-смертником, сработало за пределами концертного зала - в фойе.

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