СМИ: российско-японская исследовательская группа может посетить Сахалин

ТОКИО, 24 мая. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Совместная российско-японская исследовательская группа может посетить Сахалин 30 мая - 1 июня этого года. Об этом сообщила крупнейшая газета Японии Yomiuri Shimbun.

Отмечается, что в настоящее время идет финальное согласование сроков и формата такой поездки. По сведениям издания, стороны сейчас также обсуждают формат поездки этой группы и на южные Курильские острова в конце июня с целью изучения возможности реализации конкретных двусторонних проектов на данных территориях. Ранее сообщалось, что в состав делегации должны войти около 50 человек, в том числе правительственные чиновники и представители бизнес-кругов.

Договоренность об отправке специальной исследовательской группы на южные Курилы была достигнута в ходе встречи лидеров России и Японии в Москве 27 апреля этого года.

По итогам визита президента РФ Владимира Путина 15-16 декабря прошлого года в Японию и его встреч с премьер- министром Синдзо Абэ было принято совместное заявление, в котором отмечалось, что важным шагом на пути к заключению мирного договора может стать начало консультаций о совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах. В марте этого года в Токио состоялись первые российско-японские консультации по этому вопросу. По итогам переговоров отмечалось, что участники встречи представили планы по конкретизации работы в сферах медицины, туризма и рыболовства.