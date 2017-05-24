Fox: экс-советник Трампа готов выступить перед спецкомитетом Конгресса США

НЬЮ-ЙОРК, 24 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Бывший советник предвыборного штаба Дональда Трампа Картер Пейдж направил в Конгресс США письмо, в котором подтвердил свою готовность выступить перед спецкомитетом Палаты представителей по разведке, проводящим расследование по поводу якобы имевших место связей между советниками главы американского государства и российскими представителями. Об этом сообщила телекомпания Fox News.

По ее данным, Пейдж написал, что готов выступить перед спецкомитетом 6 июня. При этом он требует, чтобы слушания были открытыми. В послании, направленном на имя председателей спецкомитета республиканца Майкла Конуэя и демократа Адама Шиффа, Пейдж в очередной раз утверждает, что предыдущая администрация Барака Обамы во время прошлогодней предвыборной кампании распорядилась установить за ним слежку.

В письме Пейдж также отверг утверждения о каких-либо неправомерных контактах между ним и представителями РФ. "Я не обладаю информацией о том, что российское правительство или кто-либо связанный с ним играл какую-либо роль в американских выборах в 2016 году", - заявил он.

Это уже не первое письмо, направленное Пейджем в Конгресс. Ранее сообщалось, что он послал в спецкомитет нижней палаты Конгресса письмо, в котором подчеркнул, что хотел бы открыто рассказать законодателям о том, какую роль он играл в предвыборной кампании.

Пейдж непродолжительное время был советником предвыборного штаба Трампа. Как сообщала газета The Washington Post, ФБР еще летом прошлого года получило разрешение от суда на прослушку Пейджа. По данным издания, ФБР и министерство юстиции получили возможность отслеживать контакты Пейджа в связи с тем, что, по мнению судьи, он "мог действовать в качестве агента другого государства, в данном случае России". Пейдж назвал такую информацию тревожной, заявив, что это подтверждает его подозрения насчет "неправомерной и политически мотивированной слежки" в его отношении со стороны властей.

Ранее еще один экс-советник Трампа Роджер Стоун также подтвердил свою готовность выступить перед законодателями в Конгрессе. Он, в частности, назвал выдумкой утверждения о его связях с российскими официальными лицами в разгар предвыборной кампании в США.