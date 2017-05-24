Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.05:
$ 56.56
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент Филиппин: военное положение на юге страны может продлиться год

Международная панорама
24 мая, 3:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

При этом Родриго Дутерте подчеркнул, что будет "только рад", если оно будет завершено за месяц

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Президент Филиппин Родриго Дутерте не исключил вероятности того, что введенное во вторник на юге страны военное положение может продлиться год. Об этом в среду сообщил телеканал Channel News Asia.

"Потребуется ли на это год, или все будет завершено за месяц, я буду только рад", - приводит телеканал слова лидера Филиппин, произнесенные им на опубликованной правительством видеозаписи.

Военное положение было введено в провинции Минданао, где происходят вооруженные столкновения между военными и боевиками из группировки, связанной с организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В городе Марави военные блокировали квартиру, в которой находятся около 15 вооруженных боевиков группировки "Мауте".

По данным спецслужб, среди боевиков, блокированных военными в Марави, находится главарь другой экстремистской группировки, "Абу Сайяф" Иснилон Хапилон. Группировки "Мауте" и "Абу Сайяф" присягнули на верность ИГ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Дутерте, Родриго
Страны
Филиппины
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Фото
18
Теракт в Великобритании: что известно о взрыве на "Манчестер-Арене"
Аварийные службы возле стадиона "Манчестер-Арена"
6
Полиция Манчестера подтвердила, что рассматривает взрыв на стадионе как теракт
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфоном
2
Встреча Путина с президентом Филиппин перенесена на 23 мая
3
Доходы губернатора Алтайского края снизились почти на 20%
4
МИД РФ: удар США 18 мая был нанесен не по сирийским правительственным войскам
5
Прощальный концерт Aerosmith в Москве завершился песней в поддержку Манчестера
6
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
7
Расследование теракта на стадионе в Манчестере. Хроника событий
Темы дня
Загрузка...
Реклама