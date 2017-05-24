Президент Филиппин: военное положение на юге страны может продлиться год

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Президент Филиппин Родриго Дутерте не исключил вероятности того, что введенное во вторник на юге страны военное положение может продлиться год. Об этом в среду сообщил телеканал Channel News Asia.

"Потребуется ли на это год, или все будет завершено за месяц, я буду только рад", - приводит телеканал слова лидера Филиппин, произнесенные им на опубликованной правительством видеозаписи.

Военное положение было введено в провинции Минданао, где происходят вооруженные столкновения между военными и боевиками из группировки, связанной с организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В городе Марави военные блокировали квартиру, в которой находятся около 15 вооруженных боевиков группировки "Мауте".

По данным спецслужб, среди боевиков, блокированных военными в Марави, находится главарь другой экстремистской группировки, "Абу Сайяф" Иснилон Хапилон. Группировки "Мауте" и "Абу Сайяф" присягнули на верность ИГ.