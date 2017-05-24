Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.05:
$ 56.56
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В бразильском Рио-де-Жанейро продлят режим ЧП в экономической сфере до конца 2018 года

Международная панорама
24 мая, 4:38 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева

Документ позволяет властям штата Рио-де-Жанейро отказываться от некоторых выплаты по долгам, чтобы выплачивать зарплату госслежащим

Поделиться
Материал из 1 страницы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Законодательная ассамблея бразильского штата Рио-де-Жанейро поддержала во вторник инициативу о продлении до конца 2018 года режима ЧП в экономической сфере, действующего в этом регионе уже 11 месяцев. Соответствующее решение было принято 37 голосами против 26.

Одобренный законопроект вступит в силу после подписания губернатором региона Луисом Фернанду Пезау. Поскольку именно он являлся автором данного предложения, фактически решение о продлении режима ЧП в Рио-де-Жанейро уже принято. Документ позволяет властям штата перераспределять финансовые средства в пользу госслужащих, отказываясь при этом от некоторых выплат по долгам. По словам сторонников законопроекта, в противном случае региональному правительству пришлось бы уволить более 100 тыс. человек.

В конце июня прошлого года руководство штата Рио-де-Жанейро объявило о введении в регионе чрезвычайного положения в экономической сфере. В опубликованном декрете говорилось, что огромный бюджетный дефицит "мешает штату выполнить взятые обязательства по проведению Олимпийских и Паралимпийских игр". Некоторые категории госслужащих до сих пор получают зарплаты с задержкой в несколько недель.

Чтобы разрешить сложившийся кризис, губернатор региона в ноябре прошлого года направил на рассмотрение местных законодателей пакет мер жесткой экономии. В частности, он предложил увеличить налоги для госслужащих до 30% и отказаться от части социальных программ. Эта инициатива вызвала волну протестов среди населения. Предложения Пазау все еще находятся на рассмотрении Законодательной ассамблеи.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Бразилия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Фото
18
Теракт в Великобритании: что известно о взрыве на "Манчестер-Арене"
Аварийные службы возле стадиона "Манчестер-Арена"
6
Полиция Манчестера подтвердила, что рассматривает взрыв на стадионе как теракт
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфоном
2
Встреча Путина с президентом Филиппин перенесена на 23 мая
3
Доходы губернатора Алтайского края снизились почти на 20%
4
МИД РФ: удар США 18 мая был нанесен не по сирийским правительственным войскам
5
Прощальный концерт Aerosmith в Москве завершился песней в поддержку Манчестера
6
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
7
Расследование теракта на стадионе в Манчестере. Хроника событий
Темы дня
Загрузка...
Реклама