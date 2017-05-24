В бразильском Рио-де-Жанейро продлят режим ЧП в экономической сфере до конца 2018 года

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Законодательная ассамблея бразильского штата Рио-де-Жанейро поддержала во вторник инициативу о продлении до конца 2018 года режима ЧП в экономической сфере, действующего в этом регионе уже 11 месяцев. Соответствующее решение было принято 37 голосами против 26.
Одобренный законопроект вступит в силу после подписания губернатором региона Луисом Фернанду Пезау. Поскольку именно он являлся автором данного предложения, фактически решение о продлении режима ЧП в Рио-де-Жанейро уже принято. Документ позволяет властям штата перераспределять финансовые средства в пользу госслужащих, отказываясь при этом от некоторых выплат по долгам. По словам сторонников законопроекта, в противном случае региональному правительству пришлось бы уволить более 100 тыс. человек.
В конце июня прошлого года руководство штата Рио-де-Жанейро объявило о введении в регионе чрезвычайного положения в экономической сфере. В опубликованном декрете говорилось, что огромный бюджетный дефицит "мешает штату выполнить взятые обязательства по проведению Олимпийских и Паралимпийских игр". Некоторые категории госслужащих до сих пор получают зарплаты с задержкой в несколько недель.
Чтобы разрешить сложившийся кризис, губернатор региона в ноябре прошлого года направил на рассмотрение местных законодателей пакет мер жесткой экономии. В частности, он предложил увеличить налоги для госслужащих до 30% и отказаться от части социальных программ. Эта инициатива вызвала волну протестов среди населения. Предложения Пазау все еще находятся на рассмотрении Законодательной ассамблеи.