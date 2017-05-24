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Выборы в Конституционную ассамблею Венесуэлы пройдут в конце июля

Международная панорама
24 мая, 5:05 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк

Кроме того, 10 декабря в стране состоятся выборы губернаторов и региональных законодательных советов

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МЕХИКО, 24 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Национальный избирательный совет (НИС) Венесуэлы  назвал сроки проведения выборов в Конституционную ассамблею. Как сообщила глава НИС Тибисай Лусена, голосование пройдет в конце июля. Кроме того, 10 декабря в стране состоятся выборы губернаторов и региональных законодательных советов.

По мнению Лусены, созыв КА необходим для того, чтобы "перекрыть дорогу насилию", и члены НИС будут "особенно тщательно заботиться о соблюдении прав граждан в момент, имеющий особую важность для страны". Во вторник Мадуро объявил, что в состав КА "войдут 364 члена, выбранных по территориальному принципу, еще восемь - от индейских народов". Еще 168 человек выберут по спискам представители ряда "секторов общества", в том числе крестьяне, рыбаки, рабочие, студенты, инвалиды, пенсионеры и предприниматели.

Венесуэльский парламент, контролируемый оппозицией, отказался признавать решение о созыве КА и призвал к продолжению мирных протестов до тех пор, пока власти не начнут соблюдать конституцию. Против инициативы президента также выступили два члена Верховного суда и генеральный прокурор Луиса Ортега Диас.

С начала апреля Венесуэлу сотрясают антиправительственные манифестации. По подсчетам оппозиции, в ходе них погибли свыше 50 человек, порядка тысячи пострадали. При этом власти задержали более 2,6 тыс. человек, из них около тысячи до сих пор остаются под стражей.

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