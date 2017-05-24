"Известия": UKIP предлагает восстановить смертную казнь в Великобритании за терроризм

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Партия независимости Соединенного Королевства (UKIP) предлагает восстановить смертную казнь за террористическую деятельность. Об этом в среду пишет газета "Известия" со ссылкой на члена партии и депутата Европарламента от Великобритании Дженис Эткинсон.

"Мы находимся в состоянии войны, но военные преступления и террор не могут взять верх. Я не буду заламывать руки в попытках найти ответы, как это делает сегодня BBC (телеканал "Би-би-си" - прим. ТАСС), я политик, и моя работа - предлагать решения. Сегодня мы должны объявить, что смертная казнь будет возвращена за террористические преступления. Профилактика лучше лечения", - заявила она в письме, направленном в издание.

Газета отмечает, что с учетом существующей поддержки идеи среди членов UKIP вероятность ее развития в конкретные законодательные инициативы высока. "У UKIP нет целенаправленной политики по восстановлению смертной казни, однако мы будем открыты к проведению национального юридически обязывающего референдума, если достаточное число британцев этого потребуют", - сказал "Известиям" член партии Дэвид Шаллис.

Очередной теракт произошел в Великобритании 22 мая. Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена" прогремел примерно в 22:35 по местному времени (в 00:35 мск во вторник), сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство, приведенное в действие террористом-смертником, сработало за пределами концертного зала - в фойе.

По последним данным, жертвами взрыва стали 22 человека, еще 59 были ранены. Полиция объявила, что исполнителем теракта стал 22-летний Салман Абеди. По информации СМИ, он родился в Великобритании в семье беженцев из Ливии.