Южнокорейский парламент начал слушания по кандидатуре Ли Нак Ёна на пост премьер-министра

СЕУЛ, 24 мая. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Парламент Республики Корея приступил к слушаниям об утверждении Ли Нак Ёна на пост премьер-министра страны. Кандидату предстоит ответить на многочисленные вопросы оппозиции, в том числе о том, каким образом его сын избежал обязательной службы в южнокорейской армии.

"Я намерен дать честные ответы на все вопросы и принять критику в свой адрес", - заявил журналистам накануне слушаний Ли Нак Ён.

Для того, чтобы назначение состоялось, необходима поддержка простого большинства из 299 депутатов. Правящая Демократическая партия "Тобуро" контролирует в парламенте 120 мест, а оппозиционные Корейская партия свободы и "Парын"- 107 и 120 мест соответственно.

Ряд южнокорейских СМИ ранее сообщил, что сын Ли Нак Ёна избежал призыва в вооруженные силы по причине якобы вывиха плечевого сустава, а также не уплатил ряд налогов. Кроме того, по их данным, супруга кандидата в премьеры, которая является художником, в 2013 году продала две свои картины по необычно высокой цене девелоперской компании из провинции Чолла-Намдо, где он был губернатором.

Досталось от прессы также и матери Ли Нак Ёна. Журналистам показался подозрительным тот факт, что в 2001 году она приобрела дом в Сеуле и спустя четыре года продала его на 200 млн вон ($177 тыс.) дороже.

Кандидат на пост премьер-министра отверг все обвинения в адрес своих родственников. Ли Нак Ен заявил, что его сын не прошел военную медкомиссию из-за реальной травмы, сделка по продаже картин состоялась еще до его назначения на пост губернатора, а с реализации дома в Сеуле были уплачены все необходимые налоги.